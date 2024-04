Spajić zadovoljan strateškim partnerstvom sa Francuskom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Milojko Spajić saopštio je da je zadovoljan dinamikom realizacije strateškog partnerstva sa Francuskom, čije Ministarstvo zdravlja je najavilo da želi da finansira feasibility studiju za izgradnju bolnice u Podgorici.

On je na konferenciji za novinare, povodom saradnje Crne Gore i Francuske, podsjetio da ona počiva na četiri stuba, navodeći da će skoro svake sedmice imati update što se tiče strateškog partnerstva.

Spajić je podsjetio da se prvi stub odnosi na odbranu i da je već potpisan međudržavni sporazum.

„On se realizuje u vrlo dobroj dinamici što se tiče edukacije našeg kadra i nabavke patrolnih brodova. Očekujemo da ćemo u 2026. godini, kada francuski predsjednik, Emmanuel Macron, bude posjetio Crnu Goru, imati makar jedan od dva patrolna broda“, kazao je Spajić.

Drugi stub saradnje dvije države je zdravstvo.

„Francusko Ministarstvo zdravlja je objavilo da je spremnno da finansira feasibility studiju za izgradnju bolnice u Podgorici, bez obzira na to da li će francuski izvođači na kraju biti izabrani da je grade“, rekao je Spajić.

U sklopu ovog stuba saradnje biće i sporazum između dva ministarstva zdravlja, a očekuje se da se bolnica u Podgorici realizuje kao dio tog sporazuma.

„Treći stub se tiče ekologije. Tu imamo više francuskih kompanija koje su jako zaintereosvane za mogućnosti u tom sektoru, a četvrti stub je infrastruktura. I tu smo već uspostavili strateško partnerstvo sa EDF Energy, koja trenutno sa crnogorskom Elektroprivredom (EPCG) razmjenjuje podatke“, kazao je Spajić.

Privatno javno partnerstvo je jedno od modela finansiranja infrastrukture.

“Država je spremna da finansira sve projekte, ali ako bude mogućnosti, iskoristićemo i druge mogućnosti, kao što je ovo sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropskom komisijom (EK) za auto-put. Nastavićemo da lobiramo kod EBRD i EK za izgradnju i svih drugih dionica auto-puta. Velika je šansa i za finansiranje željezničkog saobraćaja kroz evropske fondove”, zaključio je Spajić.

