Spajić: Vlada će sprovesti program Evropa sad 2

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Program Evropa sad 2 već je sastavni dio Predloga budžeta za narednu godinu, a njegova implementacija počinje za par dana, saopštio je premijer Milojko Spajić i dodao da će taj program Vlada sprovesti, kao što je sprovela i prethodni.

“Kao što smo sproveli program Evropa sad 1 tako ćemo sprovesti i Evropu sad 2. Sprovešćemo je zbog građana, privrede i zajedničkog budžeta svih nas”, rekao je Spajić u Skupštini u okviru premijerskog sata, odgovarajući na pitanje poslanika Građanskog pokreta URA, Dritana Abazovića.

Abazović je pitao Spajića gdje je program Evropa sad 2 u budžetu Crne Gore.

“Interes javnosti je da zna šta je razlog što ste ih prevarili. Da li građani vama treba da vjeruju na riječ ili vi treba da potkrijepite nešto dokumentima. U dokumentu koji je dostavio ministar finansija Novica Vuković nema stvari koje ste vi obećali. Đe vam je hiljadu EUR za građane”, pitai je Abazović.

Spajić je kazao da mnogi koji sjede u skupštinskim klupama nijesu vjerovali u uspjeh programa Evropa sad 1, ali jesu građani koji su im dali povjerenje da sprovedu i Evropu sad 2.

“Ona se nalazi tačno između Evrope sad 1 i Evrope sad 3”, poručio je Spajić.

On je naveo da je Evropa sad 2 već sastavni dio Predloga budžeta za narednu godinu i da njegova implementacija počinje za par dana. Prva mjera Evrope sad 2 programa je povećanje minimalne penzije na 450 EUR, što predstavlja rast od 52 odsto.

“Benefit Evrope sad 2 već sa januarskom penzijom osjetiće preko 74 hiljade naših penzionera, koji su usljed inflacije u prethodnom periodu bili posebno pogođeni. Ovim vraćamo dug i pokazujemo solidarnost prema našim najstarijim građanima koji su ovu zemlju gradili, a kojima nijesu stvoreni uslovi za dostojanstven život u starosti kada im je to i najpotrebnije”, rekao je Spajić.

Prema njegovim riječima, kako su se prema penzionerima odnosile prethodne vlade govore podaci da je minimalna penzija u 2016. godini iznosila 121,92 EUR, a u 2019. godini 128,14 EUR.

“U svim tim godinama, uz minimalnu zaradu koja je iznosila oko 200 EUR, Crna Gora je imala deficit budžeta od preko tri odsto i javni dug koji je sa 2,5 milijardi koliko je iznosio u 2016. godini povećan na 4,5 milijardi u 2020. godini. Enormno zaduživanje nije bilo dovoljno da kreatori politike dio tog zaduženja usmjere na podizanje kvaliteta života svojih građana”, ocijenio je Spajić.

Zato je ovo, kako je objasnio, prva mjera Evropa sad 2 programa, samo nepuna dva mjeseca od formiranja ove Vlade i to na potpuno fiskalno odgovoran i održiv način, o čemu svjedoči i suficit tekućeg budžeta.

“Sva spinovanja naše političke konkurencije, da će se bilo koja mjera finansirati iz zaduženja, prodajom Elektroprivrede, povećanjem opšte stope poreza na dodatu vrijednost (PDV) i druge pokazala se apsolutno netačnom”, rekao je Spajić.

Umjesto toga, kako je kazao, predložili su budžet za narednu godinu kojim jedan cent zaduženja neće ići na finansiranje tekućih obaveza, već isključivo za vraćanje starih dugova od prije 2020. godine i finansiranje kapitalnih projekata kojim se generiše nova ekonomska vrijednost.

“Odgovorno prema javnim finansijama odniijećemo se i kada su u pitanju sve druge mjere ovog programa a to su povećanje minimalne i prosječne zarade i skraćenje radnog vremena. Nijedna od ovih mjera neće ići na štetu poslodavaca, niti državnog budžeta. U duhu socijalnog dijaloga, što je i zakonom propisana obaveza, sa socijalnim partnerima biće razmatrane i predložene izmjene svih zakonskih propisa kako bi stvorili pretpostavke da predviđene reforme budu sprovedene u roku koji sam više puta pomenuo”, saopštio je Spajić.

On je naveo da je ova Vlada je imala samo mjesec i po da predloži budžet za narednu godinu.

“Naravno da je to nedovoljno da taj budžet reflektuje viziju i politike ove Vlade. Zato ćemo odmah u prvom kvartalu naredne godine početi rad na pripremi Fiskalne strategije. Fiskalnu strategiju Crna Gora nema već dvije i po godine, pa ni ne čudi što se prethodna vlada zadužila po najvećoj kamatnoj stopi u istoriji budući da nijedan investitor ne vidi kao kredibilnog partnera državu koja nema svoje fiskalne planove i pregled reformi za period trajanja mandata jedne Vlade”, rekao je Spajić.

On je kazao Abazoviću da ako je podržavao Evropu sad 1, nema logike da ne podrži i Evropu sad 2.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS