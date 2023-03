Spajić: Puna podrška SDT-u da ispita slučaj emisije obveznica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Pokreta Evropa sad, Milojko Spajić, kazao je da daje punu podršku Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) da se ispita slučaj emisije obveznica.

“Dajem punu podršku SDT i glavnom specijalnom tužiocu, Vladimiru Novoviću, da se ispita slučaj emisije obveznica i da se konačno stavi tačka na prljavu kampanju neistina koju plasiraju partije prošlosti”, naveo je Spajić na Twitteru.

SDT je, povodom realizovane emisije obveznica koje su emitovane na međunarodnom tržištu u 2020. godini, u decembru 2021. formiralo krivični predmet.

Iz SDT-a su Vijestima rekli da je taj predmet formiran na osnovu krivičnih prijava poslanika Nebojše Medojevića i nevladine organizacije (NVO) Montenegro International protiv tadašnjeg ministra finansija Milojka Spajića, za krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

“S tim prijavama je spojena i krivična prijava sadašnjeg ministra finansija Aleksandra Damjanovića, podnijeta 27. februara”, rekli su iz SDT-a.

U toku je, kako se dodaje, izviđaj i prikupljaju se obavještenja, dokazi i podaci potrebni za donošenje odluke.

