Spajić: Primarni cilj izgradnja saobraćajne infrastrukture

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Jedan od primarnih ciljeva Vlade je izgradnja saobraćajne infrastrukture, jer bez nje nema privrednog razvoja države, dobre turističke ponude i bolje povezanosti i pristupačnosti, saopštio je premijer Milojko Spajić.

„Stoga svako neophodno finansijsko ulaganje ima opravdanost, jer ulaganje u saobraćajnu infrastrukturu je ulaganje u budućnost Crne Gore“, rekao je Spajić tokom Premijerskog sata u Skupštini, odgovarajući na pitanje poslanika Bošnjačke stranke, Damira Gutića.

Gutića je zanimalo na čemu Crna Gora temelji ambicioznu agendu izgradnje saobraćajne infrastrukture u narednom periodu, imajući u vidu kapacitete budžeta koji ove godine planira kapitalna ulaganja od 7,1 odsto, a slične projekcije su i za naredne dvije godine.

Spajić je odgovorio da Vlada preduzima aktivnosti u dijelu kreiranja prostora za nove investicione forme, koje kombinuju autoritet javnih institucija i ekspertizu privatnog sektora ostvarive kroz javno privatno partnerstvo, koje ima veliki potencijal posebno u oblastima atraktivnim za privatni kapital.

„Posvećeni smo i strateškom partnerstvu, gdje uspostavljamo nove modele za realizaciju investicija, kroz novi pristup koji uvažava investitora, pružajući mu olakšan pristup državnim institucijama, koji administrativne forme svodi na minimum“, kazao je Spajić.

Prema njegovim riječima, razvoj saobraćajne mreže, unapređenje aerodromske i željezničke infrastrukture, kao i valorizacija potencijala Luke Bar, prioriteti su na koje je Vlada maksimalno fokusirana.

„Zbog toga smo kapitalnim budžetom predvidjeli finansiranje izgradnje dionice auto-puta Mateševo-Andrijevica, što nije umanjilo uporedne aktivnosti na obezbjeđivanju podrške Evropske komisije (EK) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)“, precizirao je Spajić.

On je podsjetio i da je Vlada, posredstvom Monteputa, već u prvom kvartalu pokrenula tenderske procedure za izradu idejnih projekata i idejnih rješenja za više različitih dionica.

Spajić je najavio i da je tokom godine planirana izrada idejnih projekata i idejnih rješenja za više saobraćajnica.

„Ambiciozna agenda izgradnje saobraćajne infrastrukture biće finansirana kroz više modela i to sopstvenim sredstvima Crne Gore planiranim kroz kapitalni budžet, grantovima EU i povoljnim kreditnim aranžmanima sa međunarodnim finansijskim institucijama“, zaključio je Spajić.

