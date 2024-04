Spajić: Pola milijarde EUR uskoro dostupno Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Milojko Spajić pozdravio je postizanje političkog dogovora oko Plana rasta Evropske unije (EU), navodeći da će Crnoj Gori uskoro biti dostupno oko pola milijarde EUR.

„Sjajna vijest da je postignut politički dogovor oko Plana rasta EU! To znači da će uskoro oko pola milijarde EUR biti dostupno našoj zemlji, a da ćemo kroz 90 + reformi biti de facto član jedinstvenog tržišta EU”, naveo je Spajić na mreži X.

Kako je kazao, „na koncu tog procesa – Crna Gora kao novi član jedinstvenog tržišta – neće biti tržište od pola miliona, već od pola milijarde bogatih ljudi“.

Spajić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, rekao da je to prava putanja ekonomskog rasta zemlje.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen pozdravila je večeras politčku odluku o Planu za reforme i rast za Zapadni Balkan, samo godinu nakon što je predstavljen na GLOBSEC-u u Bratislavi.

„Ovo će naše partnere sa Zapadnog Balkana dodatno približiti Jedinstvenom tržištu, dok zajednički radimo na njihovom putu ka EU”, poručila je ona.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS