Spajić: I korisnicima srazmjernih penzija minimalna od 450 EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Korisnici srazmjernih penzija će najkasnije od naredne godine početi da primaju iznos minimalne penzije od 450 EUR, saopštio je premijer Milojko Spajić.

On je podsjetio da je minimalna penzija od 450 EUR u Crnoj Gori počela da se isplaćuje od ove godine, ali da su postojale određene kategorije penzionera koje su bile isključene, jer država nije imala potpisane sporazume sa zemljama regiona.

“Zbog toga nijesmo imali način da saznamo kolike su penzije koje dobijaju i upravo je to bila najveća prepreka zbog čega nijesmo mogli da u to uključimo korisnike srazmjernih penzija”, kazao je Spajić na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade.

Međutim, Vlada je danas ovlastila ministarku rada i socijalnog staranja, Naidu Nišić, da potpiše sporazum sa relevantnim predstavnicima Bosne i Hercegovine (BiH), čime će se zaokružiti sve regionalne inicijative što se tiču razmjene podataka.

“Na taj način ćemo imati infomacije koliko naših građana prima penzije iz tih područja, a razliku do 450 EUR bi plaćala država Crna Gora. Ta inicijativa će ići prema Skupštini, tako da će najkasnije od naredne godine svi penzioneri koji primaju srazmjerne penzije, koje su bile mizerne, dobiti dostojanstven tretman od države kao i svi ostali penzioneri”, objasnio je Spajić.

Nišić je kazala da je dostojanstven tretman i starenje u fokusu rada ove Vlade, koja, prema njenim riječima, nije imala dovoljno podataka o iznosima penzija korisnika PIO koji jedan ili više dijelova primaju iz susjednih država.

Ona je navela da je ukupan iznos srazmjernih penzija često bio ispod 200 EUR, ali da je za njegovo utvrđivanje bio neophodan pristup bazama podataka, za šta su preduslov bili međudržavni sporazumi.

Nišić je objasnila da je sporazum sa Albanijom u skupštinskoj proceduri, a da bi sa BiH uskoro trebalo da bude zaključen. Od juna ove godine počinje da se primjenjuje i sa Rumunijom, dok sa svim ostalim zemljama postoji sklopljena saradnja.

Ona je saopštila da u Crnoj Gori ima između 13 i 14 hiljada korisnika srazmjernih penzija, ali da neće svima biti potrebna dopuna razlike do iznosa od 450 EUR, jer mnogi primaju veće iznose.

„Prema procjenama, ovim će se obuhvatiti tri i po do četiri hiljade korisnika srazmjernih penzija“, kazala je Nišić.

Spajić je, na pitanje da prokomentariše ocjenu Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u vezi sa programom Evropa sad 2, rekao da je u pitanju konzervativna institucija od koje se ne očekuje drugačiji pristup.

„MMF je konzervativna institucija koja neće podržati povećanje zarada i penzija, već njihovo smanjenje i smanjenje broja zaposlenih, a povećanje poreza. To je takva institucija“, rekao je Spajić.

On je dodao da oni nijesu podržali ni program Evropa sad 1, ali da su nakon njegove realizacije stizale pohvale.

