S&P potvrdio ocjenu kreditnog rejtinga države

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agencija za kreditni rejting Standard & Poor’s (S&P) potvrdila je stabilne izglede Crne Gore, uz zadržavanje ocjene ‘B/B’, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

“U izvještaju S&P se navodi da bi do poboljšanja rejtinga Crne Gore moglo doći u slučaju brže fiskalne konsolidacije, uz proširenje ekonomske baze, čime bi se ojačala otpornost na vanjske šokove. U takvom scenariju, očekivanja su da neto javni dug potencijalno bude ispod 60 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), uz ostvarenje primarnog suficita”, navodi se u saopštenju.

Stabilni izgledi, kako se dodaje, odražavaju očekivanja rejting agencije, da će ekonomski rast Crne Gore i dalje biti podržan rastom u sektoru turizma, koji se održao i tokom trajanja rata u Ukrajini.

“Očekuje se i da će fiskalni deficit i rizici platnog bilansa ostati pod kontrolom, kao i da će ekonomski eksterni kanali finansiranja ostati otvoreni za sve preostale finansijske potrebe koje ispunjavaju domaće banke ili međunarodne finansijske institucije (IFI)”, rekli su iz Ministarstva.

U izvještaju ove kreditne agencije prognozira se da će realna stopa rasta BDP-a Crne Gore biti smanjena na 3,2 odsto u ovoj godini, nakon rasta od šest odsto u prošloj.

“Prognozira se i da će se, zahvaljujući snažnom rastu prihoda, deficit opšte Vlade smanjiti na 3,2 odsto BDP-a u ovoj godini, sa 5,2 odsto BDP-a u prošloj godini”, navodi se u saopštenju.

Ocjena je da se crnogorski turistički sektor uspješno oporavio nakon pandemije, i broj turista, za period od januara do juna, iznosio je 580 hiljada, što je 14,9 odsto više u odnosu na isti period rekordne 2019. godine.

“Očekivanja su da će crnogorska ekonomija nastaviti sa privlačenjem stranih direktnih investicija (SDI) od oko deset odsto BDP-a godišnje u srednjem roku”, dodali su iz Ministarstva.

Potvrda kreditnog rejtinga, uprkos svim globalnim neizvijesnostima, dokaz je da Ministarstvo finansija vodi odgovornu i adekvatnu finansijsku i fiskalnu politiku, usljed veoma složenih i izazovnih, ekonomskih i političkih spoljnih, ali i domaćih okolnosti.

“Ostajemo posvećeni cilju da, prevazilazeći brojne negativne efekte međunarodne ekonomske krize, očuvamo makroekonomsku i finansijsku stabilnost Crne Gore u najvećoj mogućoj mjeri. Na osnovu najnovijih indikatora, koji nijesu bili predmet obrade ovog izvještaja, u Ministarstvu finansija temeljimo očekivanje i da bi, u narednom izvještaju moglo doći do poboljšanja kreditnog rejtinga”, zaključuje se u saopštenju.

