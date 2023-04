Snažan rast indeksa

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Američki indeksi u četvrtak su snažno porasli jer su odlični rezultati Mete podstakli optimizam u tehnološkom sektoru.

Dow Jones Industrial Average napredovao je 524,29 bodova ili 1,57 odsto i zatvorio na 33.826,16, prenosi SEEbiz.

Nasdaq Composite skočio je 2,43 odsto i završio na 12.142,24, dok se S&P 500 popeo 1,96 odsto da bi završio na 4.135,35. Bio je to najbolji dan od januara za Dow i S&P 500 te od marta za Nasdaq.

Dionice Mete skočile su 13,9 odsto nakon što je kompanija izvijestila o tromjesečnim prihodima koji su premašili očekivanja i objavila optimističnu prognozu. Nekoliko analitičara povisilo je svoje ciljne cijene nakon objave.

Dionice drugih imena povezanih s tehnologijom kao što su Amazon, Alphabet, Microsoft i Apple takođe su skočile.

Glavni globalni strateg u LPL Financialu, Quincy Krosby, kazao je da je tržište sa zadržanim dahom čekalo Big Tech.

“Uopšteno gledajući, nije razočarao, a tržištu je to bilo potrebno”, rekao je Krosby.

Dionice su porasle uprkos slabijim podacima o bruto domaćem proizvodu (BDP) od očekivanih, što bi nekim ulagačima moglo sugerisati da bi američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) uskoro mogle završiti svoju kampanju zaoštravanja. Fed bi trebalo da objavi svoju najnoviju odluku o politici naredne sedmice.

Američka privreda porasla je 1,1 odsto u prvom kvartalu, dok su ekonomisti koje je anketirao Dow Jones predviđali rast od dva odsto. Izvještaj je takođe pokazao inflaciju veću od očekivane, s povećanjem cijena od četiri odsto u poređenju s konsenzusnom procjenom od 3,7 odsto.

