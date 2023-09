Smijenjen Milko Krvavac

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Izvršni direktor Luke Kotor, Milko Krvavac smijenjen je na sjednici Odbora direktora Luke Kotor, koja je u većinskom vlasništvu Opštine Kotor.

Krvavac je postavljen kao kadar Socijalističke narodne partije (SNP), prenosi Pobjeda.

Na njegovo mjesto imenovan je dugogodišnji zaposleni u toj firmi Ljubomir Radović, funkcioner Demokratske partije socijalista (DPS), potvrđeno je Pobjedi u toj kompaniji.

Radović je funkciju direktora Luke Kotor obavljao u ime DPS-a u periodu od 2008-2012. godine, a 2019. godine postavljen za člana Odbora direktora Luke Kotor.

Sjednica je održana u ponedjeljak.

Opština Kotor ima oko 57 odsto akcija Luke Kotor, a na čelu Opštine je kadar Demokratske Crne Gore Vladimir Jokić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS