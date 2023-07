Slovački bloger oduševljen ljepotama Bara

Bar, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija Bar, u saradnji sa Nacionalnom turističkom organizacijom, ugostila je poznatog slovačkog blogera iz Bratislave, Milana Barduna, na Instagramu poznatiji kao milan_bezmapy, čiji profil broji preko 140 hiljada pratilaca.

Iz TO Bar-a su rekli da njegov blog – bezmapy.sk broji milionsku posjećenost, a članci koje posvećuje destinacijama koje obilazi su veoma detaljni i na najbolji mogući način prikazuju sve kvalitete istih. Ispraćeni su mnogobrojnim fotografijama koje upotpunjuju doživljaj same destinacije.

“TO Bar potrudila se da u sklopu njegove posjete, prezentuje najatraktivnije segmente našeg grada. Avanturu smo započeli na barskoj Marini, zatim nastavili ka Šetalištu kralja Nikole i njegovom dvorcu gdje je upoznat sa istorijom tog vremena”, navodi se u saopštenju.

Poseban utisak ostavili su nekadašnja botanička bašta – sada restoran, dvorska kapela i mali dvorac.

“Posjetili smo Staru Maslinu na Mirovici, gdje je Milan po predanju napravio tri kruga za zdravlje, napredak i ljubav. Obilazeći Stari Bar upoznavao se sa nekadašnjim životom u njemu, i svim specifičnostima koje ga krase”, dodaje se u saopštenju.

Nezaobilazan segment opštine je svakako Nacionalni park Skadarsko jezero i Virpazar. Nakon upoznavanja tog predjela, izrazio je želju da kajakom obiđe skrivene predjele kroz lokvanje i trske.

“Zaokružili smo ovu avanturu na obali Jadranskog mora – u Čanju, gdje smo na pravi način dočarali Bar na dvije čarobne obale. Prozirno i čisto more kao i šljunkovita plaža je upotpunila ugođaj”, navodi se u saopštenju.

Milan, kako se dodaje, nije krio svoje oduševljenje ni na svom Instagram profilu, po objavama i riječima hvale ovog blogera, koji je obišao mnogobrojna turistička mjesta, potvrđujemo da je Bar veoma raznovrsna i atraktivna destinacija.

“Detaljnije utiske i zaključke o ovoj posjeti moći ćemo da pročitamo na njegovom blogu kada objavi članak”, dodaje se u saopštenju.

Očekuje se da će objave i članak o našoj zemlji na društvenim mrežama, doprinijeti promociji našeg grada kao i Crne Gore kao turističke destinacije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS