Sjutra promocija HUB-a cirkularne ekonomije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) je uspostavila HUB cirkularne ekonomije (CE HUB), kao jedinstveni punkt za cirkularne inicijative i rješenja.

“HUB ima za cilj da bude centar znanja i ekspertize, omogući pristup domaćoj i međunarodnoj praksi i iskustvima, kao i tekućim aktivnostima i događajima koji se tiču cirkularne ekonomije”, navodi se u saopštenju.

PKCG će sjutra u svojim prostorijama u deset sati održati zvaničnu promociju HUB-a.

“Događaj će okupiti predstavnike privatnog sektora, javnih insituticija, međunarodnih organizacije, akademske zajednice i civlinog društva, sa ciljem promocije cirkularne ekonomije, održivih poslovnih praksi i društvene odgovornosti”, zaključuje se u saopštenju.

