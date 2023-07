Sinergija znanja i inovacija za veću konkurentnost privrede Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Više interakcije i sinergije među privrednicima, ali i sa naučnom zajednicom, kroz umrežavanje sa partnerima iz Jadransko-jonskog regiona, uz snažniju podršku institucija, doprinijeće, kako je ocijenjeno, unapređenju konkurentnosti i jačanju privrednog sektora Crne Gore.

Na ovome je prethodne tri godine radila i Privredna komora (PKCG), implementirajući brojne aktivnosti kroz projekat Strategija pametne specijalizacije u sektoru plavog rasta za Jadransko-jonsku regiju (BLUEAIR).

Koordinatorka projekta u PKCG, Ana Filipović, je predstavljajući rezultate BLUEAIR projekta, kojeg kofinansira EU u okviru ADRION programa, kazala da kroz te projekte, otvaraju vrata ka novim resursima, tehnologijama i znanjima, koja će osnažiti našu privredu i omogućiti im da se pozicioniraju na regionalnom i globalnom nivou.

„Jedan od važnih rezultata projekta je i formiranje BLUEAIR inovacione zajednice jer omogućava povezivanje, razmjenu ideja i saradnju sa zainteresovanim stranama iz različitih sektora iz Jadransko-jonskog regiona“, navela je Filipović.

Ona je kazala da je namjera da unaprijede saradnju privrednika u oblasti inovacija, ojačaju njihovu interakciju ali i osnaže njihove odnose sa institucijama, kako bi poslovanje bilo profitabilnije, a plavi rast bio zasnovan na principima zelene ekonomije.

Filipović je dodala da se više detalja i prijavni formular za pristupanje BLUEAIR inovacionoj zajednici, otvoren za pojedince i organizacije iz Crne Gore, može naći na linku http://blueair.adrioninterreg.eu/news/the-opening-of-the-blueair-innovation-community-to-stakeholders.

Na skupu u PKCG predstavljena je i Bijela knjiga u kojoj su sumirani izazovi i šanse za dalji razvoj. Osim preporuka o unapređenju saradnje i jačanju institucionalnih kapaciteta, te makroregionalnom povezivanju, u dokumentu se daju smjernice vezane za mogućnosti finansiranja održive plave ekonomije. Upravo se pristup finansiranju vidi kao glavna barijera za razvoj inovacija u privredi.

Podaci iz istraživanja urađena kroz BLUEAIR projekat od značaja su za Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, posebno u svjetlu činjenice da će naredne godine da se radi nova Strategija pametne specijalizacije.

Vršiteljka dužnosti generalne direktorice za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja, Marijeta Barjaktarović Lanzardi, kazala je da je to prilika da plavi rast bude adekvatnije predstavljen i zastupljen u Strategiji.

„Plava ekonomija je nesumnjivo važan strateški pravac razvoja Crne Gore i mi želimo da ga, kroz unapređenje inovativnosti, učinimo konkurentnim”, rekla je Barjaktarović Lanzardi.

Ona je učesnicima ukazala i na aktivnosti Fonda za inovacije, implementacionog tijela za inovativne projekte, čiji budžet se u kontinuitetu povećava kako bi u kontinuitetu podržao razvoj inovacija u svim fazama od ideje do njihove komercijalizacije.

PKCG je jedna od 11 partnerskih organizacija koja radi na implementaciji BLUEAIR projekta, u koji je uključeno i 20 pridruženih partnera iz Jadransko-jonskog regiona.

