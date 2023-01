Sezona na Žabljaku zavisi od snijega

Žabljak, (MINA-BUSINESS) – Zimska sezona na Žabljaku zavisiće od rada skijališta, odnosno od sniježnih paravina, a prema trenutnim prognozama prvi ozbiljniji snijeg može se očekivati polovinom januara, saopštila je direktorica žabljačke Turističke organizacije, Vanja Krgović Šarović.

“To će svakako negativno uticati na kvalitet sezone i posjećenost, jer je januar mjesec kada su školski raspisti, praznici i zapravo najveća posjećenost”, rekla je Krgović Šarović agenciji Mina-business.

Ona je dodala da je popunjenost smještajnih kapaciteta za novogodišnje praznike na Žabljaku oko 70 odsto.

“Nakon praznika imamo dosta otkazivanja rezervacija, upravo zbog nedostatka snijega i nemogućnosti skijanja”, kazala je Krgović Šarović.

Kada su u pitanju pripreme za sezonu, Turistička organizacija Žabljak je uradila sve pripreme aktivnosti, uključujući promociju u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Zagrebu, jer su glavni gosti domaći i iz regiona.

“Pored skijanja, glavne aktivnosti za sezonu su vožnja motornim sankama, hodanje na krpljama, vožnja ratrakom, jahanje konja u zimskim uslovima, aktivnosti u sportskom centru, kao što su teretana, kuglana i sportski tereni”, navela je Krgović Šarović.

Ona je dodala da će tokom sezone biti organizovani besplatni turistički autobusi, koji će prevoziti goste iz hotela do skijališta i nazad. Ta ponuda je dio saradnje TO Žabljak, Privredne komore, Nacionalne turističke organizacije i žabljačke Opštine.

