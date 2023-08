Sea Pioneer ukazao na diskriminaciju preduzeća

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Sea Pioneer Montenegro ukazala je na diskriminaciju preduzeća, jer je njenim predstavnicima, kako tvrde, onemogućeno prisustvo radnom sastanku koji je organizovala Međunarodna asocijacija kruzing industrije (CLIA) u saradnji sa Opštinom Kotor.

Iz Sea Pioneer-a su kazali da su saznali da CLIA, u saradnji sa lokalnom samoupravom, organizuje radni sastanak o saradnji kotorske Luke, opštine i nosioca turističkog razvoja u podizanju nivoa pružanja usluga zaštite i unapređenja Kotora kao destinacije svjetske baštine i održivog razvoja kruzing turizma i očuvanja kulturnog blaga.

„Nakon tog saznanja, izrazili smo želju da kao zainteresovana firma, odnosno agencija za pilotažu jahti i brodova u Bokokotorskom zalivu, koja nije dobila poziv, prisustvujemo sastanku”, navodi se u saopštenju.

Na direktan upit upućen Kabinetu predsjednika Opštine Kotor, dobili su negativan odgovor, sa obrazloženjem da tema predmetnog sastanka nije vezana za djelatnost koju obavlja Sea Pioneer.

“Sa tim ne možemo da se složimo, s obzirom na to da je u pitanju kruzing turizam”, kazali su iz Sea Pioneera, ukazujući na, kako su naveli, samo jednu od mnoštva situacija koja jasno ukazuje na diskriminaciju preduzeća.

