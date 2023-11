SB spremna na saradnju u procesu javne uprave

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Svjetska banka (SB) je spremna na produbljenu i efikasnu saradnju sa nadležnim Ministarstvom u procesu reforme javne uprave, saopštio je šef njene Kancelarije za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, Christopher Sheldon.

Iz Ministarstva javne uprave su saopštili da je Sheldon predvodio delegaciju SB koja se danas sastala sa resornim ministrom, Marashom Dukajom.

Dukaj je upoznao predstavnike SB sa strateškim prioritetima i dinamici rada Ministarstva javne uprave, a posebno je istakao važnost saradnje i podrške u procesu reforme javne uprave i digitalizacije.

„Opšti cilj nam je uspostavljanje efikasne javne uprave, poboljšanje kvaliteta javnih usluga, kao i izgradnja administrativnih kapaciteta“, saopštio je Dukaj.

Sagovornici su podsjetili da Ministarstvo učestvuje na sastancima Upravnog odbora (novog instrumenta EU), EU instrumenta za reformu (EURF), a jedan od implementacionih partnera kroz taj instrument je SB.

Dukaj je u tom smislu posebno istakao zainteresovanost za saradnju na projektima izgradnje efikasnog održivog i transformativnog javnog sektora koje finansira EU, a sprovodi SB.

Ministarstvo je i tokom prethodnog perioda imalo niz sastanaka sa SB u cilju definisanja podrške koju ona može pružiti procesu reforme javne uprave.

