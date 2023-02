Saradnju unaprijediti održavanjem biznis foruma privrednika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ekonomski potencijali saradnje Crne Gore i Kosova se sve bolje ostvaruju, što bi moglo dodatno da se unaprijedi održavanjem biznis foruma privrednika u narednom periodu, ocijenjeno je na sastanku crnogorskog premijera Dritana Abazovića i predsjednice Kosova Vjose Osmani.

“Zvanična posjeta Osmani potvrda je odličnih odnosa dvije države, a današnja brojna delegacija crnogorske Vlade odraz spremnosti da sarađujemo u svim oblastima”, rekao je Abazović.

Sastanku u Vili Gorica su, kako je saopšteno iz Abazovićevog Kabineta, prisustvovali ministar ekonomije i turizma Goran Đurović, ministar javne uprave Marash Dukaj, ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Gjeka, ministar bez portfelja Zoran Miljanić, zamjenik generalnog sekretara Vlade Ilir Harasani i savjetnik predsjednika Vlade za vanjsku politiku Đorđe Radulović.

Na sastanku je konstatovano da je za poboljšanje ekonomske saradnje neophodno raditi na boljoj infrastrukturnoj povezanosti, poput izgradnje novih putnih pravaca Plav-Dečane i Rožaje-Peć.

„Sagovornici su se saglasili da su odnosi Crne Gore i Kosova prijateljski i da se baziraju na prinicipima obostranog povjerenja, dobrosusjedstva i zajedničkoj evropskoj i evroatlantskoj perspektivi“, zaključuje se u saopštenju.

