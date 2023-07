Saradnja sa ADAC-om prilika za pormociju Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Saradnja sa njemačkom auto-moto organizacijom ADAC predstavlja izuzetnu priliku za promociju Crne Gore na zapadnoevropskom tržištu, ocijenjeno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

Predstavnici Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma zajedno sa čelnicima Opštine Herceg Novi ugostili su u utorak predstavnike turističkog odsjeka njemačke nacionalne auto-moto organizacije ADAC u hotelu Lazure u Meljinama.

“Cilj ovog susreta bio je istražiti mogućnosti saradnje s ADAC-om kako bi se iskoristili njihovi snažni promocijski kanali i približila ponuda Crne Gore turistima s njemačkog i ostalih tržišta zapadne Evrope”, navodi se u saopštenju.

ADAC, kao njemačka organizacija s čak 21 milion članova i preko devet hiljada zaposlenih u različitim oblastima, ima ključnu ulogu u usmjeravanju turističkih kretanja svojih članova.

“Saradnja s ADAC-om omogućava kvalitetnu promociju i vidljivost odabrane destinacije, što predstavlja značajnu priliku za Crnu Goru da povrati svoju poziciju na njemačkom tržištu”, rekli su iz MERT-a.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, naglasio je važnost iskorišćavanja prodajnih kanala koje pruža ADAC kako bi se Crna Gora kvalitetno pozicionirala na njemačkom tržištu.

Iako je broj turista iz Njemačke u porastu, Đurović, kako je kazao, vjeruje da Crna Gora ima potencijal da privuče još veći broj njemačkih turista. On je naveo primjer Hrvatske koja je kroz aplikaciju i kanale promocije ADAC-a ostvarila značajan rast broja turista iz Njemačke.

“Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma fokusira se na zapadnoevropsko tržište, a ova saradnja pruža izvanrednu priliku koju Crna Gora želi maksimalno iskoristiti”, navodi se u saopštenju.

Sastanak koji je održan takođe je okupio visoke zvaničnike kao što su predsjednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić, sekretar za turizam, ekonomski razvoj i investicije Nenad Vitomirović, sekretar za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju Mitar Kisjelica, zajedno s predstavnicima ADAC-a, Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i Ministarstva kapitalnih investicija.

“Ova saradnja s njemačkom organizacijom ADAC predstavlja ključni korak ka jačanju turizma u Crnoj Gori, a poseban naglasak će biti stavljen na razvoj kamperskog turizma”, rekli su iz MERT-a.

Predsjednik sektora za turizam ADAC-a, Karlhajnc Jungbek, kazao je da je zadovoljan posjetom Crnoj Gori na preporuku jednog od vlasnika kompleksa Lazure, Sergeja Martinova.

On je naveo da je posjetio Crnu Goru kako bi se upoznao s destinacijom i uložio u turizam.

Jungbek je istakao primjer uspješnog razvoja biznisa i naglasio važnost privatnih kontakata i razmjene informacija. Otvoreno je izrazio svoju podršku u razvoju određenog tipa poslovanja u Crnoj Gori i pohvalio kvalitet usluga na primorju. Posebno je istakao bogatu gastronomsku ponudu i prirodne ljepote zemlje koje privlače turiste.

Ovaj sastanak predstavlja početak plodne saradnje između Crne Gore i ADAC-a, što će pružiti novu perspektivu za turizam i promociju Crne Gore na njemačkom tržištu.

“Očekuje se da će ova saradnja donijeti brojne benefite za obje strane, stvarajući nove mogućnosti za turistički razvoj i jačanje veza između Crne Gore i zapadnoevropskog tržišta”, zaključuje se u saopštenju.

(kraj) sam/nar

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS