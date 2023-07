Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Saradnja na razvoju obnovljivih izvora energije u okviru zajedničkih projekata Univerziteta Crne Gore (UCG) i Elektroprivrede (EPCG) bila je povod sastanka njihovih predstavnika.

Rektor Univerziteta Vladimir Božović kazao je na sastanku, kojem su prisustvovali profesor Mašinskog fakulteta Novak Jauković i predsjednika Odbora direktora EPCG Milutin Đukanović, da u elektroenergetskoj kompaniji imaju pouzdanog partnera.

„Unierzitet ima pouzdanog partnera u EPCG, instituciju koja prednjači u podršci, otvorenosti i spremnosti za saradnju na dobrobit zajednice. Stoga, neće izostati i naša podrška razvojnim, inovativnim projektima EPCG, posebno u domenu obnovljivih izvora energije“, poručio je Božović.

Na sastanku su predstavljeni konkretni modeli moguće saradnje, koji bi, između ostalog, mogli predviđati rad EPCG-Željezare i Univerziteta na razvoju i proizvodnji vjetroturbina, snage 10 KW.

Napravljeni su, kako je saopšteno, određeni nacrti mogućih rješenja, a posebnim istraživanjem bi se utvrdilo koji tip najviše odgovara pojedinim oblastima u Crnoj Gori. Njegovo postavljanje nije ekonomski zahtjevno, a monitoringom bi mogao da se sagleda najbolji potencijal odgovarajućeg modela.

Na sastanku je bilo riječi i o drugom mogućem vidu saradnje, odnosno „osvajanju“ tehnologije tečnog uglja kao ekološki prihvatljivog goriva, te osnivanju zajedničkog instituta za zelenu energiju u okviru kojeg bi se udarili temelji za dalji razvoj obnovljivih izvora energije.

Đukanović je kazao da je saradnja dvije jake institucije, kao što su Univerzitet i EPCG, od strateške važnosti za ekonomski razvoj Crne Gore.

„U EPCG imamo dvije poslovne filozofije. Prva je – proizvodi tamo gdje trošiš, što u perspektivi znači besplatnu energiju, jer će omogućiti potrošaču da proizvodnja pokrije potrošnju. Druga poslovna filozofija je da hidroenergetsku infrastrukturu koristimo za priključenje većih solarnih elektrana iz razloga što bi ta kompatibilnost između solara i vode, mogla da ubrza razvoj energetike u Crnoj Gori“, rekao je Đukanović.

Sugestije za saradnju i dalji razvoj dali su i izvršni direktor EPCG, Ivan Mrvaljević, glavni direktor za operativno upravljanje Zoran Šljukić, kao i Martin Ćalasan, član Odbora direktora EPCG i profesor Elektrotehničkog fakulteta.

Na sastanku je zaključeno da bi za dalji rad trebalo formirati zajedničku komisiju koja bi razmatrala projekte, koje će Elektroprivredi predložiti Univerzitet.

