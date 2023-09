Saradnja komora doprinosi uspjehu ekonomija Crne Gore i Italije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) i nacionalno udruženje privrednih komora Italije, Unioncamere, imaju odličnu saradnju, koja se direktno odražava na uspjeh nacionalnih ekonomija.

Tokom sadržajne posjete italijanskim privrednim institucijama, koja se realizuje ove sedmice, predsjednica PKCG, Nina Drakić, sastala se sa predsjednikom Unioncamere, Andreom Prete.

Iz PKCG je saopšteno da je taj sastanak na visokom nivou realizovan u okviru prve zvanične posjete Italiji predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića.

Prete je afirmisao dosadašnju saradnju Italije i Crne Gore u oblastima energetike, infrastrukturnog povezivanja, turizma i razmjene robe.

On je pohvalio organizacioni model PKCG i njenu sposobnost da doprinosi nastojanjima Crne Gore da dostigne ciljeve održivog razvoja.

Drakić je podsjetila na odličnu saradnju dvije komore, koja se direktno odražava na uspjeh nacionalnih ekonomija, što je potkrijepila konkretnim projektima koji se realizuju pod okriljem komorakih sistema.

„Ona je upoznala sagovornike sa najvažnijim kretanjima i pokazateljima crnogorske privrede, koji najbolje ilustruju stanje ekonomije u Crnoj Gori nakon koronakrize na koje se nadovezuju globalni izazovi izazvani agresijom na Ukrajinu, koji narušavaju uspostavljene ekonomske okvire“, navodi se u saopštenju.

Drakić je istakla ambicije crnogorske ekonomije da nastavi sa privlačenjem stranih investicija, ukazujući na novi poreski okvir koji je na snazi posljednje dvije godine, a koji je označio Crnu Goru kao ekonomiju sa najmanjim poreskim opterećenjem rada.

Sagovornici su se usaglasili o novim poljima saradnje, čija razrada i konkretizacija treba da uslijede u narednom periodu.

„Upravo zbog značaja i razloga jačanja ekonomskih odnosa sa Italijom, Milatović je učestvovao na sastanku i dao prilog i podsticaj daljim aktivnostima koje bi Crnu Goru i njenu privredu pozicionirale kao nezaobilaznu i atraktivnu ekonomsku destinaciju Zapadnog Balkana“, zaključuje se u saopštenju.

