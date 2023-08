Rok za izmirivanje zakupnine kraj avgusta

Budva, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora budvanske kompanije Sveti Stefan hoteli dao je zakupcu Adriatic Properties-u rok do kraja mjeseca za izmirivanje zakupnine, a u suprotom će, kako su najavili, razmotriti više modaliteta, između ostalog i raskid ugovora.

Iz kompanije su saopštili da su, zbog ozbiljnosti situacije u kojoj se nalaze, održali hitnu sjednicu Odbora direktora, na kojoj su usvojeni određeni zaključci i konstatovana neophodnost da oni budu predočeni najvažnijim institucijama u Crnoj Gori kao i javnosti.

Kako su objasnili, kompanija Sveti Stefan hoteli sve svoje poslovne prihode ostvaruje jedino od izdavanja cjelokupne imovine Adriatic Properties-u.

„Međutim, zakupac od početka godine nije platio niti jednu fakturu ispostavljenu u ovoj godini. Takođe, zakupac nije izvršio uplatu zakupa u cjelosti prema dostavljenim fakturama za sva četiri kvartala u prošloj godini, kao ni fakturisani iznos za indeksaciju, te se radi naplate razlike vodi postupak pred Privrednim sudom“, navodi se u saopštenju koje potpisuju izvršni direktor Nikola Plamenac i predsjednica Odbora direktora Milica Kažanegra.

Neplaćanjem faktura, kompanija Sveti Stefan hoteli, kako tvrde, ne ostvaruje nikakav novčani priliv i postojeće obaveze ispunjava isključivo iz rezervi likvidnosti akumuliranih u prethodnom periodu.

„Kako ove rezerve likvidnosti nijesu velike, kompanija, počev od 1. januara naredne godine, neće biti u mogućnosti da plaća svoje obaveze, koje u najvećem dijelu čine poreske obaveze ka lokalnoj samoupravi i državi“, upozorili su iz kompanije.

Oni su naglasili i da se pred Arbitražnim sudom u Londonu vode dva postupka i da u ovom momentu nije izvjesno koliko će do okončanja postupaka kompanija biti u obavezi da izdvoji novčanih sredstava za troškove Arbitražnog suda.

Iz kompanije su naveli niz činjenica, između ostalog da je likvidnost kompanije koja je u većinskom vlasništvu Vlade, Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) i Zavoda za zapošljavanje dovedena u pitanje i da od 1. januara neće imati sredstva za poslovanje, zatim postojanje neizvjesnosti po pitanju plaćanja troškova arbitražnih postupaka, kao i da hotel Sveti Stefan nije otvoren već tri godine.

„Stoga je Odbor direktora odlučio da se kraj avgusta uzme kao krajnji rok za izmirivanje zakupnine. U suprotnom biće inicirano održavanje vanredne Skupštine akcionara, na kojoj će akcionari odlučiti da li će se ugovor o zakupu raskinuti u skladu sa zakonom i pozitivno pravnim propisima, ili eventualno predložiti neke druge modalitete”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS