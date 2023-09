Rekordna posjeta NP Prokletije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni park (NP) Prokletije posjetilo je do sredine septembra oko 30 hiljada turista, što je rekordna posjeta od njegovog osnivanja.

Kako sezona još traje, za očekivati je da taj broj u konačnici bude znatno veći.

Iz tog parka podsjetilu su da je za cijelu prošlu godinu prodato oko 24 hiljade ulaznica.

Boban Redžepagić iz NP Prokletije kazao je agenciji CGNews da Nacionalni park većinom posjećuju planinari koji su u potrazi za netaknutom prirodom i značajnim brojem planinskih vrhova.

„U nešto manjem broju ima izletnika koji su u potrazi za laganijim šetnjama i uživanjem u prirodi“, kazao je Redžepagić.

Kada je riječ o strukturi posjetilaca, Redžepagić je naveo da su glavni posjetioci ove godine bili iz zemalja zapadne Evrope, ali se može reći da su Prokletije ove godine posjetili turisti i planinari iz svih zemlja svijeta.

„Prema sprovedenoj analizi najviše gostiju je bilo iz Njemačke i Poljske dok je najmanje bilo domaćih gostiju. Većina stranih gostiju ima informacije o Prokletijama i to su obično ljudi koji su aktivni planinari i dođu sa jasnim ciljem šta žele da obiđu“, naveo je Redžepagić.

On je rekao da su ove godine stavili fokus na manje posjećene lokalitete, a neke od njih su prvi put učinili dostupne javnosti.

„Ove godine smo u saradnji sa TO Plav pravili šetnju do takozvanog Suhog jezera koji je do sada bio lokalitet turistički potpuno nepoznat. NP Prokletije ima i veliko kulturno istorijsko nasleđe. Na prostoru parka nalaze se i praistorijski crteži. Jedan takav lokalitet nalazi se na Volušnici, a riječ je o ostacima iz perioda neolita“, kazao je Redžepagić.

Ovogodišnjom sezonom zadovoljni su i u Turističkoj organizaciji Gusinje. Direktor Irfan Radončić naveo je da već sada imaju oko 35 odsto više ostvarenih noćenja u odnosu na cijelu prošlu godinu.

„Kada je riječ o naplati boravišne takse i tu bilježimo dobre rezultate i prihodi po ovom osnovu su oko 17 hiljada EUR i to je rekordna cifra za TO Gusinje. Turisti koji posjećuju ovu opštinu su primarno gosti koji tragaju za aktivnim odmorom“, kazao je Radončić.

Po evidenciji Turističke organizacije gosti najčešće posjećuju Alipašine izvore, doline Ropojane i Grebaje, odnosno planinske masive Prokletija koji su dio Nacionalnog parka.

„U prosjeku, turisti se zadržavaju dva dana a većina njih je iz istočne Evrope, odnosno Poljske i Češke a zatim slijede gosti iz Njemačke, Francuske i Belgije. Kada je riječ o regionu, dominantni su gosti iz Srbije dok su domaći gosti najčešći gosti tokom vikenda“, kazao je Radončić.

On je naveo da je povećan broj turista ove godine doveo do toga da se na teritoriji opštine povećao i broj smještajnih kapaciteta a novi respektabilni objekti se trenutno grade.

Radončić je podsjetio da je Turistička organizacija grada tokom sezone organizovala i značajan broj manifestacija od kojih je možda najznačajnija Evropsko prvenstvo u Skyrunningu koje je okupilo oko 400 takmičara iz 35 zemalja svijeta.

„I period postsezone je jako dobar kada je riječ o broju posjeta i očekujemo taj dobar trend posjete dok god to budu dozvoljavale vremenske prilike. Kada je zimska sezona u pitanju Prokletije su, usled nedostatka odgovarajuće infrastrukture manje popularne, ali Turistička organizacija pokušava da manifestacijama poput hodanja na krpljama, podstakne dolazak gostiju i tokom zime“, rekao je Radončić.

NP Prokletije biće otvoren za posjetioce dok god to vremenski uslovi budu dozvoljavali, odnosno do prvih sniježnih padavina.

