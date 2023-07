Rekordna bruto naplata od 1,22 milijarde za pola godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava prihoda i carina (UPC) ostvarila je rekordnu bruto naplatu budžetskih prihoda od 1,22 milijarde EUR u polugodišnjem periodu.

“Naplata poreskih i carinskih bruto prihoda, zabilježena od 1. januara do 30. juna, veća je 246 miliona EUR ili 25 odsto nego u istom periodu prošle godine. Premašen je i plan prihoda za pola godine za 204 miliona EUR, odnosno 20 odsto”, navodi se u saopštenju.

UPC, radi povećanja efikasnosti naplate prihoda, kontinuirano sprovodi aktivnosti za unapređenje i sprovođenje mjera koje se odnose na jedinstvenu primjenu poreskih i carinskih propisa.

“Prema strukturi prihoda, zabilježen je rast naplate kod svih kategorija, a najznačajniji kod poreza na dodatu vrijednost (PDV), poreza na dobit preduzeća, doprinosa i akciza”, rekli su iz UPC.

Polugodišnja bruto naplata poreza na dodatu vrijednost (PDV) iznosila je 552,9 miliona EUR, a to je više 99,6 miliona ili 22 odsto u odnosu na isti period prošle godine, dok je iznad plana prihoda 72 miliona EUR ili 15 odsto.

“Po osnovu poreza na dobit preduzeća naplaćeno je 132 miliona EUR, što je više 56 miliona odnosno 75 odsto u odnosu na šest mjeseci prošle godine, kao i više 29 miliona EUR ili 29 odsto u odnosu na plan”, precizirali su iz UPC.

Naplata doprinosa za pola godine iznosi 250 miliona EUR i veća je 50 miliona ili 25 odsto nego u istom prošlogodišnjem periodu, dok je 53 miliona EUR ili 27 odsto veća od plana prihoda.

“Od akciza je naplaćeno 140 miliona EUR od januara do kraja juna, a to je više 18 miliona EUR ili 15 odsto u odnosu na planirani iznos i prošlogodišnji isti period”, dodaje se u saopštenju.

Po osnovu carine je naplaćeno 24,7 miliona EUR, što je više sedam miliona EUR odnosno oko 40 odsto nego u šestomjesečnom periodu prethodne godine, kao i u odnosu na planiranu naplatu.

“UPC očekuje nastavak trenda rasta naplate budžetskih prihoda, posebno tokom ljetnje turističke sezone”, zaključuje se u saopštenju.

