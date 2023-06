Realizovan prvi redovni let između Bratislave i Podgorice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni avio prevoznik Air Montenegro realizovao je danas prvi redovni let iz Bratislave za Podgoricu u okviru serije letova koji su planirani četvrtkom i subotom do 23. septembra ove godine.

Prvi let Air Montenegra iz Bratislave dočekan je u saradnji sa Ambasadom Slovačke, Nacionalnom turističkom organizacijom (NTO) i Turističkom organizacijom (TO) Podgorica.

U zajedničkom saopštenju Air Montenegra, NTO i TO Podgorica navodi se da su uspostavljanju avio linija između Podgorice i Bratislave, kao i letova između Tivta i Brna koji su započeli u četvrtak, prethodile radionice održane krajem maja ove godine u Bratislavi i Brnu.

Na tim radionicama predstavnici Air Montenegra i NTO promovisali su turističku ponudu Crne Gore u susret otvaranja tih avio linija, prenosi Mediabiro.

Iz nacionalne avio kompanije poručili su da očekuju da će prevesti oko 3,5 hiljada putnika na toj relaciji na redovnim letovima u periodu od 17. juna do 23 septembra.

„Tokom prethodne godine u Crnoj Gori je, prema podacima Monstata, registrovan dolazak 8.595 turista iz Slovačke, što je gotovo tri puta više u odnosu na 2021“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su oni ostvarili 46.306 noćenja, što predstavlja rast od 182 posto u odnosu na 2021. godinu.

Prva četiri mjeseca pokazuju rastuće trendove kada je u pitanju posjeta sa tog tržišta, a iz Air Montenegro istakli su da postoji sve veće interesovanje turista i biznis zajednice sa tržišta Slovačke za korišćenje usluga njihove kompanije i boravak u Crnoj Gori.

„Imajući u vidu značaj tržišta Slovačke za turistički promet i produženje turističke sezone u Crnoj Gori, smatramo da je važno uvođenje avio linije Bratislava – Podgorica jer je Crna Gora zanimljiva avio destinacija za tržište Centralne Evrope“, kaže se u saopštenju.

