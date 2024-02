Razgovarali o poboljšanju saradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poboljšanje saradnje između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i lokalnih samouprava bila je tema sastanka njihovih predstavnika, na kojem je taj Vladin resor predstavio trenutne i buduće aktivnosti.

Iz Ministarstva su saopštili da postoji potreba za aktivnijim uključivanjem poljoprivrednih savjetnika u opštinama u implementaciji mjera agrarne politike, dok su predstavnici lokalnih samouprava kratko predstavili opštinske agrobudžete.

Na sastanku je razgovarano o modelima razmjene podataka između Ministarstva i lokalnih samouprava, a poseban naglasak stavljen je na poboljšanje elektronske povezanosti kako bi se poljoprivrednici bolje informisali o mjerama agrobudžeta i javnim pozivima.

Iz Ministarstva su kazali da je jedna od tema bila ucrtavanje površina radi ostvarivanja prava na premiju za livade i pašnjake. Takođe, razgovarano je i o problemima koji se tiču izdavanja Urbanističko tehničkih uslova a u vezi sa mjerom IPARD 7.

Predstavnici Ministarstva pozvali su lokalne samouprave da češće i u većem obimu iznose svoje inicijative u kreiranju agrobudžetskih mjera i drugih aktivnosti tog resora.

Na sastanku sa 25 predstavnika lokalnih samouprava iz 15 opština učestvovali su načelnik Direkcije za stočarstvo Ranko Bogavac, državni sekretari Krsto Rađenović, Andrija Delić i Salih Gjonbalaj i savjetnica za maslinarstvo Dubravka Radulović.

