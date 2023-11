Raste interesovanje turskih privrednika za Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Interesovanje turskih privrednika za Crnu Goru i potencijale Kojima raspolaže kada su u pitanju obnovljivi izvori energije raste, ali treba raditi na stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta, smatraju ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović i turski ambasador Bariš Kalkavan.

Oni su se sastali kako bi razgovarali o mogućnostima konkretizovanja saradnje u oblasti energetike i rudarstva između dvije države.

Kako je Kalkavan rekao, Turska već ima značajno iskustvo u toj oblasti, kako u pogledu razvoja novih tehnologija, tako i u dijelu stručnog kadra. On je takođe naveo da postoji dobra saradnja između turskih i crnogorskih privrednika i da će se ta saradnja, u narednom periodu, snažiti kroz rad Turske privredne komore koja je aktivna u Crnoj Gori.

Mujović je naveo da postoji prostor da se poboljša poslovni ambijent u Crnoj Gori i jedan od prioriteta biće dalje usklađivanje nacionalnog zakonodavnog okvira sa evropskim.

“Crnoj Gori su potrebni ozbiljni investitori, budući da je pred nama period intenzivnog planiranja i izgradnje infratsrukture u svim oblastima, pa tako i u energetici”, rekao je Mujović.

On je predstavio neke od razvojnih projekata kojima će se posebno posvetiti pažnja u periodu koji slijedi, kao što je izgradnja cementare u Pljevljima, rudnik uglja Berane, željezara Nikšić, a takođe je bilo riječi i o daljim planovima Vlade kada su u pitanju hidro i solarni potencijali.

Kalkavan je informisao Mujovića da zainteresovane turske kompanije sa pažnjom prate javne pozive i tendere, kako bi na vrijeme bili informisani o svim projektima koje država Crna Gora namjerava da realizuje i kako bi blagovremeno mogli iskazati svoje interesovanje.

