Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad indeksa i rast prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je saopšteno da se Vlada maksimalno trudi da uspori dinamiku zaduživanja i iz sopstvenih resursa uradi sve što može kako bi limit zaduženja bio i prepolovljen.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 oslabio je 3,7 odsto na 993,35 bod, a MONEX 2,4 odsto na 14.523,68 bodova.

Promet je, u skraćenom berzanskom trgovanju zbog praznika, iznosio 146,88 hiljada EUR i bio je 12 puta veći od prošlosedmičnog.

Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, rekao je da se trude da urade sve što mogu kako bi taj limit zaduženja, koji je parlament dao za nekih 600 miliona EUR, bio i prepolovljen.

On je kazao da će to zavisiti i od dinamike punjenja budžeta tokom maja, dok su jun, jul i avgust mjeseci kada je ta ona dobra.

„Ako uspijemo da pregrmimo neki period koji je zahtjevan po pitanju obaveza, definitivno ćemo dovesti do usporavanja zadužećnja i do pada učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu (BDP). Ja sam optimista“, poručio je Damjanović.

Ove sedmice su pale akcije Elektroprivrede (EPCG) 17,3 odsto na 4,3 odsto. Iz te kompanije je saopšteno da je elektroenergetska situacija u Crnoj Gori stabilna, a tako će ostati i pored planskog izlaska Termolektrane (TE) Pljevlja sa mreže zbog redovnog godišnjeg remonta opreme i postrojenja koji je počeo u utorak.

Iz te kompanije je saopšteno da je predviđeno da remont, ove godine, traje 45 dana, tako da se ponovno priključenje termoenergetskog bloka na elektroenergetski sistem Crne Gore, očekuje 2. juna.

“Planom ovogodišnjeg remonta predviđen je remont kotlovskog postrojenja, zamjena dijela ekranskih cijevi na kotlu i sanacija oštećenja na zagrijačima vazduha, te remont mlinskih postrojenja, zatim opreme u mašinskoj sali, kao i revizija kompletne armature, svih regulacionih ventila, zasuna, klapni, remont i ispitivanje elektroopreme. Nadogradićemo i postojeću verziju sistema upravljanja”, navodi se u saopštenju.

Glavni operativni direktor EPCG, Zoran Šljukić, naveo je da su ovogodišnji remontni radovi, vrijedni 3,1 milion EUR, dobro i na vrijeme pripremljeni.

Dionice Luke Bar pale su 8,8 odsto na 60 centi, Crnogorskog Telekoma 8,3 odsto na 1,65 EUR, Svetog Stefana hotela 1,3 odsto na 3,85 EUR, Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) skoro jedan odsto na 1,01 EUR, kao i Jugopetrola neznatno na 12,53 EUR.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, kazao je da je akcija Stop inflaciji dobila nezaustavljiv karakter i promijenila psihologiju trgovaca da razmišljaju u pravcu snižavanja cijena i drugih artikala.

„Akcija je dobila svoj nezaustavljiv karakter, a to je promjena svijesti i načina poslovanja koji će sada biti prisutni. To znači da je počelo jedno ozbiljnije takmičenje. Ministarstvo je izbacilo uporedne cijene u svim marketima i sada kupac vrlo lako uzme telefon i pogleda gdje mu je što jeftinije i već se stvara jedan ozbiljan takmičarski duh, a to uvijek sa sobom nosi i niže cijene i bolji kvalitet usluge“, rekao je Đurović u intervjuu agenciji Mina-business.

On je kazao da je akcija dala jedan zamah svim trgovačkim lancima da cijene polako obaraju.

Akciji će se priključiti i telekomunikacioni operateri, sa različitim ponudama. Đurović je u emisiji Link na Radiju Crne Gore saopštio da su izuzetno zadovoljni akcijom Stop inflaciji i time što je inflacija nakon sedam mjeseci dobila negativan karakter.

Najveći pad cijena, kako je rekao, osjetio se u kategorijama koje su obuhvaćene akcijom, prenosi portal RTCG.

Ove sedmice akcije Hotelsko-turističkog preduzeća (HTP) Ulcinjska rivijera su ostale na četiri EUR.

Rasle su dionice Plantaža 6,5 odsto na 24,5 centi, Port of Adrie 2,1 odsto na 24 centa, a Zetatransa neznatno na 95,3 centa.

Eurofond je ove sedmice rastao 40 odsto na 0,31 cent.

Skupština je ove sedmice, između ostalog, usvojila izmjene i dopune Zakona o Centralnoj banci (CBCG), prema kojima će guvernera vrhovne monetarne institucije imenovati parlament na osnovu sprovedenog javnog konkursa umjesto predsjednika države, kako je to rađeno do sada.

Izmjene i dopune predložili su poslanici Demokratskog fronta (DF).

Novim rješenjem guverner bi se izabrao na javnom konkursu na kojem može da se prijavi svaki građanin koji ispunjava uslove. Predloženim izmjenama zakona definisano je da se za poziciju guvernera mora imati deset godina radnog iskustva umjesto pet, kao i da se na javnom konkursu u parlamentu sprovodi procedura za izbor članova Savjeta CBCG i da se novi Savjet izabere u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu izmjena zakona.

Iz Savjeta stranih investitora (SSICG) je ove sedmice saopšteno da je indeks lakoće poslovanja u Crnoj Gori za prošlu godinu iznosio 6,7, što je 0,3 poena manje u odnosu na 2021, ilustrujući određenu zabrinutost stranih investitora po pitanju investicione klime.

Predsjednik SSICG, Tamas Kamaraši, ocijenio je da je pad indeksa rezultat je barijera koje su strani investitori prepoznali, prije svega nestabilnosti i nepredvidljivosti poslovnog ambijenta.

On je na predstavljanju Bijele knjige – Investiciona klima u Crnoj Gori 2022, kazao da je prepoznata potreba za jačanjem vladavine prava, adekvatno uređenjem tržišta rada, suzbijanje sive ekonomije i postizanje većeg stepena digitalizacije.

„Crnoj Gori su potrebni kredibilni investitori koji otvaraju nova radna mjesta, donose najbolje prakse, sarađuju sa zajednicama i uredno plaćaju porez. Sa ponosom mogu reći da se u SSICG ovim principima vode sve naše članice“, naveo je Kamaraši.

Vlada je ove sedmice imenovala Vladimira Bulajića za direktora Uprave prihoda i carina (UPC). On je do sada bio vršilac dužnosti te Uprave. Na tu funkciju je imenovan na predlog ministra finansija, Aleksandra Damjanovića u oktobru prošle godine.

Bulajić je prije toga bio pomoćnik direktora UPC, odnosno rukovodilac Sektora za usmjeravanje i nadzor nad radom carinarnica, a dvije decenije radi u carinskoj službi.

