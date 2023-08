Rast na početku sedmice

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak cijene dionica porasle, najviše u tehnološkom sektoru, dok ulagači čekaju nove vijesti koje bi mogle pokazati treba li američka centralna banka dodatno da poveća kamatne stope.

Dow Jones je ojačao 0,62 odsto na 34.559 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,63 odsto na 4.433 boda, a Nasdaq indeks 0,84 odsto na 13.705 bodova, prenosi Hrportfolio.

Rast indeksa najviše se zahvaljuje usponu cijena dionica nekoliko tehnoloških divova s velikom tržišnom kapitalizacijom.

Cijena dionice proizvođača čipova Nvidie porasla je 1,8 odsto, dok su dionice Applea i Alphabeta poskupile gotovo jedan odsto.

Međutim, trgovalo se oprezno jer je u petak predsjednik američke centralne banke Jerome Powell kazao da je inflacija i dalje previsoka, iako posljednjih mjeseci popušta, pa je Fed spreman za dalje povećanje kamata, ako to bude primjereno.

Nakon Powellovih komentara nije ništa jasnije hoće li Fed još koji put povećati kamate, niti koliko će ih dugo držati na povišenim nivoima.

Stoga ulagači čekaju nove izvještaje o inflaciji i zapošljavanju u SAD-u, koji će biti objavljena u drugom dijelu sedmice i mogli bi pokazati šta se može očekivati u vezi kamata.

Na oprez ulagača ukazuje ispodprosječan obim trgovanja. Na američkim berzama vlasnika je zamijenilo oko osam milijardi dionica, dok je prosječni dnevni obim u posljednjih 20 dana iznosio 10,8 milijardi.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Frankfurtski DAX indeks ojačao je 1,03 odsto na 15.792 boda, a pariski CAC 1,32 odsto na 7.324 boda. U Britaniji se zbog praznika nije radilo.

