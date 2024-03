Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast indeksa i prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je objavljeno da je ukupan javni dug Crne Gore na kraju prošle godine iznosio 4,12 milijarde EUR, što je 60,24 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 blago je ojačao na 977,96 poena, a MONEX neznatno na 14.701,86 bodova.

Promet je iznosio 60,4 hiljade EUR i bio je skoro četiri puta veći od prošlosedmičnog.

Trgovano je akcijama Hotelske grupe Budvanska rivijera, Elektroprivrede (EPCG) i Sveti Stefan hotela, koje su petak koštale 7,25 EUR, odnosno 5,5 EUR i 4,11 EUR. Dionice Crnogorskog elektroprenosnog sistema i Vektra Boke na kraju sedmice su vrijedile 1,28 EUR, odnosno četiri centa.

Dionice Jugopetrola, Veleprodaje i Mehanizacije i programata nijesu mijenjale vrijednost i koštale su 12,3 EUR, odnosno 25 EUR i 1,52 EUR. Akcije Port of Adrie ostale su na prošlosedmičnih 18 centi, dok je dionica kotorskog Napretka neznatno oslabila na pet centi.

Vlada je u četvrtak usvojila informaciju o javnom dugu, čija je neto vrijednost na kraju prošle godine iznosila 3,97 milijardi EUR, odnosno 58,04 odsto BDP-a.

Iz Vlade su objasnili da je povećanje javnog duga u odnosu na 2022. godinu rezultat zaduživanja države, sa jedne strane, i redovne otplate i kursnih razlika nastalih prilikom iskazivanja stanja duga po različitom kursu, sa druge strane.

Ove sedmice je, na osnovu odluke Vlade da ograniči trgovačke marže, većina trgovačkih lanaca ograničila cijena više od 500 artikala, odnosno vrste 43 proizvoda. Ti proizvodi su u marketima označeni crvenom oznakom Limitirana cijena, a akcija će trajati do kraja maja.

Ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj, kazao je da bi ograničavanje trgovačkih marži trebalo da umanji inflatorni pritisak na građane, dok ekonomski analitičar Mirza Mulešković, smatra da akcije limitiranih cijena u marketima ne daju dugoročne rezultate i da će se one već krajem maja vratiti na staro.

“Koncept same akcije je bolji ove godine, jer imate konkretne proizvode koje su definisani, ali ono što, po mom mišljenju, nije dobro, jeste da ovakve akcije ne daju dugoročne rezultate”, kazao je Mulešković i dodao da je za borbu sa inflacijom potrebno raditi na održivosti privrede.

Sedmicu je, između ostalog, obilježila i odluka Odbora direktora Aerodroma Crne Gore da smijeni Vladana Draškovića sa pozicije izvršnog direktora kompanije i za vršioca dužnosti izabere Petra Radulovića.

Bivši predsjednik Odbora direktora, Eldin Dobardžić, saopštio je da je Drašković smijenjen zbog niza teških propusta, uključujući kršenje Statuta. On je kazao da je Drašković samoinicijativno i bez saglasnosti Odbora direktora odobrio isplatu 551 hiljade EUR za kupovinu dijela aerodromske opreme.

Statutom je predviđena mogućnost da izvršni direktor raspolaže sredstvima u iznosu do 100 hiljada EUR, dok mu je veće iznose neophodna saglasnost upravo Odbora direktora.

Drašković je, reagujući na optužbe, saopštio da novac iskorišćen za nabavku aerodromske opreme nije nestao, već da se nalazi u National Westminster Bank London na blokiranom računu.

“Prema informacijama iz Crnogorske komercijalne banke, cjelokupan iznos nalazi se u National Westminster Bank London, na blokiranom računu i biće vraćen nakon postupka koji je u toku”, rekao je Drašković.

Iz Aerodroma Crne Gore su kazali da je interna revizija konstatovala niz nepravilnosti u slučaju isplate 551 hiljade EUR, zbog čega će kompanija pokrenuti odgovarajuće interne postupke, kako bi se utvrdila eventualna odgovornost bilo koga od zaposlenih.

“Interna revizija je konstatovala niz nepravilnosti u slučaju isplate 551 hiljade EUR, koje su bile namijenjene za kupovinu aerodromske opreme, a uplaćene su na pogrešan račun”, navodi se u saopštenju kompanije.

Krajem sedmice je jedan od manjinskih akcionar Instituta „Simo Milošević“, Žarko Rakčević, poručio da je spreman da proda svoj dio akcija po cijeni od pet miliona EUR, ali i da kupi državni paket za koji bi ponudio 20 odsto više novca.

On je kazao da pomoć Institutu od deset miliona EUR, koja je planirana kroz Plan spašavanja i restrukturiranja, pokriva samo dio dugova koje kompanija ima, a čijom će isplatom biti odblokiran račun.

Rakčević smatra i da još nije izbjegnuta opasnost od uvođenja stečaja u Institut zbog duga prema beogradskoj Jugobanci, kao ni od gubitka dijela imovine, jer je Agencija za zaštitu depozita iz Srbije, kada je pokrenula prinudnu naplatu, stavila zabilježbu na objekat Prve faze.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS