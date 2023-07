Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast indeksa i prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je saopšteno da je Uprava prihoda i carina (UPC) od početka godine do sada ostvarila rekordnu bruto naplatu prihoda od 1,38 milijardi EUR.

Direktor UPC Vladimir Bulajić kazao je da je to 280 miliona više nego u istom periodu prošle godine i značajno iznad plana.

On je agenciji Mina-business kazao i da očekuju bolju naplatu budžetskih prihoda tokom ljetnje turističke sezone, jer je sve usmjereno na povećanje poreske discipline.

“Menadžmentu UPC je najvažnije zakonito poslovanje i što veća naplata prihoda za državni budžet. Uprava prihoda i carina, koja je krvotok javnih finansija, ima nultu stopu tolerancije na sivu ekonomiju i neselektivnost je jedan od osnovnih principa u radu”, poručio je Bulajić.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 blago je porastao na 1.002,74 poena, a MONEX na 14.820,45 boda.

Promet je bio skoro 49 puta veći od prošlosedmičnog i iznosio je 269,47 hiljada EUR.

Najviše, 2,9 odsto su rasle akcije Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) na 1,08 EUR.

Jačale su dionice Plantaža 1,7 odsto na 29,5 centi. Izvršni direktor Plantaža, Igor Čađenović, kazao je da je prodaja proizvoda Plantaža porasla 14 odsto od početka godine, a nakon dvije godine kašnjenja isplaćene su sve obaveze prema radnicima.

On je u intervjuu Vijestima kazao da kompanija sada redovno izmiruje dugove prema bankama i dobavljačima.

“Radimo sve da prošla godina, za koju moramo reći da je izuzetno teška i izazovna u proizvodnom smislu, bude posljednja godina sa negativnim rezultatom”, kazao je Čađenović.

Kompanija je prošlu godinu završila sa gubitkom od 12,9 miliona EUR, na što je, kako je objasnio, uticala šteta od osam miliona EUR usljed vremenskih nepogoda, visoki opštinski porezi na nekretnine, rast cijena ambalaža, zaštitnih sredstava i goriva, kao i troškovi rezervacije od preko pet miliona EUR zbog rasta procijenjene vrijednosti nekretnina. Na gubitke utiču i brojne dubioze naslijeđene iz prethodnih godina.

Čađenović je naveo da su vina Plantaža brend koji zavređuje veliko povjerenje potrošača i izvoze se u preko 40 zemalja širom svijeta.

Pale su akcije Port of Adria, 2,7 odsto na 24,33 centa.

Trgovalo se i akcijama Montenegroberze i Jugopetrola, čije dionice su se zadržale na prošlosedmičih 600 EUR odnosno 12,5 EUR.

Vrijednost nijesu mijenjale ni dionice Hipotekarne banke koje su ostale na 5,4 EUR, kao ni Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera 7,2 EUR.

Akcija Crnogorskog Telekoma ostala je na prošlosedmičnih 1,75 EUR. Crnogorski Telekom je u prvoj polovini godine zabilježio, kako je saopšteno, stabilan finansijski rast, veće prihode i profitabilnost, rast postpejd baze, broja pripejd korisnika i odlične rezultate u segmentu usluga fiksnog interneta i televizije.

Takođe, kompanija je zadržala lidersku poziciju u postpejdu i mobilnom internetu u Cnoj Gori.

“Na kraju juna, Telekom je imao aktivnih 298 hiljada postpejd kartica, devet odsto više u odnosu na uporedni period prošle godine. Broj aktivnih pripejd kartica iznosio je 173 hiljade, 41 odsto više u odnosu na kraj juna prethodne godine, dok je korisnika mobilnog interneta bilo 259 hiljada, odnosno osam odsto više u odnosu na prošlu godinu”, navodi se u saopštenju.

Izvršni direktor Crnogorskog Telekoma, Stjepan Udovičić, kazao je da sezonu ulaze spremni i nastavljaju dobro promišljene aktivnosti na mobilnoj i fiksnoj mreži koje realizuju već dvije godine.

Sedmicu je obilježila i vijest da će Vlada uplatiti kineskoj Exim banci preostali iznos rate kredita Crnogorske plovidbe, u iznosu od 2,01 milion USD.

„Dospjeli iznos rate kredita Crnogorske plovidbe za jul iznosi 2,5 milion USD, od čega se na otplatu glavnice odnosi 2,37 miliona USD, a kamate 142,98 hiljada USD. Od ukupnog dospjelog iznosa, Crnogorska plovidba je Exim banci uplatila 500 hiljada USD“, navodi se u informaciji o izmirenju obaveza Vlade prema Exim banci po osnovu državne garancije izdate za potrebe kreditnog aranžmana između Crnogorske plovidbe i Exim banke.

U informaciji se navodi da je Exim banka u utorak dostavila Ministarstvu finansija pismo, zajedno za zahtjevom za plaćanje, u kojem traži da taj resor

ispuni obavezu garanta i uplati preostali dio rate, jer Crnogorska plovidba ima poteškoća da to samostalno uradi. Nakon toga je Ministarstvo finansija tražio saglasnost Vlade za uplatu.

„Banka će neizmirene obaveze zajmoprimaca od 2,01 milion USD u eurskoj protivvrijednosti na dan plaćanja, uvećati za dodatne troškove kamate (indemnity interest) koji će biti naknadno obračunati do dana plaćanja, takođe u eurskoj protivvrijednosti“, precizira se u informaciji.

