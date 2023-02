Rast indeksa i prometa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast oba indeksa i milionski promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Vlada odlučila da proslijedi tužilaštvu dokumentaciju u vezi sa emisijom državnih obveznica iz 2020. godine, kako bi se ispitala zakonitost procesa.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 ojačao je jedan odsto na 1.044,57 poena, dok je MONEX skočio 1,2 oslabio na 14.795,35 bodova.

Promet je porastao 8,6 puta i iznosio 1,02 miliona EUR, najviše zahvaljujući prodaji akcija Luke Bar za ukupno oko 500 hiljada EUR, koliko je Vlada prethodno opredijelila iz tekuće budžetske rezerve za otkup ponuđenih dionica u vlasništvu manjinskih akcionara.

U srijedu je na Montenegroberzi realizovano samo nekoliko transakcija, dok se dominantna prodaja desila u četvrtak, kada su prodate akcija Luke Bar za oko 485 hiljada EUR.

Vlada je na sjednici 9. februara usvojila Informaciju o namjeri za otkup dijela preostalih ponuđenih akcija u vlasništvu manjinskih akcionara Luke Bar, a Ministarstvo finansija je za tu namjenu opredijelilo 500 hiljada EUR.

Vlada je u prethodnom periodu u više navrata kupovala akcije manjinskih akcionara Luke Bar, jer namjerava da uvećanjem vlasničkog udjela u kompaniji u potpunosti valorizuje njen potencijal, kako bi postala suštinski važno čvorište logističkog sistema u regionu jugoistočne Evrope.

Akcije Luke Bar su na sedmičnom nivou ojačale 11,5 odsto na 89,22 centi.

Na Montenegroberzi su ove sedmice porasle dionice Održavanja željezničkih voznih sredstava 20 odsto na 59,5 centi, Port of Adrie 4,1 odsto na 31 cent i Crnogorskog elektroprenosnog sistema dva odsto na 99,07 centi. Oslabile su samo akcije Crnogotskog Telekoma, 6,4 odsto na 1,6 EUR.

Akcije Jugopetrola nijesu mijenjale vrijednost pa su i u petak koštale 12,6 EUR, dok su dionice Poslovno logističkog centra Morača i Marine Bar sedmicu završile na 4,01 EUR, odnosno dva EUR.

Trgovano je i akcijama fonda Trend, koje su ostale na prošlosedmičnom nivou od 5,3 centa.

Sedmicu je obilježila odluka Vlade da proslijedi tužilaštvu dokumentaciju u vezi sa emisijom državnih obveznica iz 2020. godine, kako bi se ispitao cijeli proces zakonitosti i mogućnost zloupotrebe i nezakonitog bogaćenja trećih lica korišćenjem javnih finansija radi sticanja nezakonite dobiti.

Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, kazao je na sjednici Vlade da informacijom koju su pripremili zahtijevaju da se preispita cijeli proces zakonitosti emisije obveznica sa praćenjem toka novca, uz pokušaj da se sazna kome je odobren diskont od 3,51 miliona EUR koji otvara mogućnost zloupotrebe.

„Nekadašnji ministar finansija i socijalnog staranja, Milojko Spajić, donio je rješenje od 23. decembra 2020. godine koje je fiktivno spovedeno kroz Državni trezor sa nalogom da se sredstva u sistemu trezora na 16. decembar 2020. evidentiraju kao priliv sredstava po osnovu emisije od 4,93 miliona (pripadajuća sredstva po osnovu emisije), da se evidentira odliv sredstava od 3,5 miliona (iznos diskonta za emisiju obveznica), odliv sredstava od 1,35 miliona (bankarska naknada) i odliv sredstava od 113,594 hiljade (troškovi vezani za ugovaranje)“, naveo je Damjanović.

On je rekao da se ta sredstva evidentiraju u korist obračunskog računa CBCG.

Spajić je, nakon toga, najavio tužbu povodom neistina o fiktivnom prebacivanju 3,5 miliona EUR na račun CBCG u okviru emisije državnih obveznica iz 2020. godine.

“Jedinstvena Demokratska partija socijalista (DPS) iz 90-ih ponavlja lažnu predizbornu priču koju su provjerile sve crnogorske, britanske i američke institucije nadležne za izdavanje obveznica”, napisao je Spajić na svom Twitter nalogu.

Ove sedmice počela je sa radom kompnija EPCG Željezara Nikšić, koja će po ugovoru o djelu angažovati i 197 bivših radnika Željezare Tosčelik, koji će raditi na uređenju kruga i pripremi proizvodnje.

Elektroprivreda (EPCG) je od turske firme Tosčelik otkupila imovinu Željezare za 20 miliona EUR, koje su im isplatili u dvije rate. Posljednja rata u iznosu od pet miliona EUR plaćena je sredinom mjeseca, a prije nekoliko dana EPCG je registrovala firmu EPCG Željezara Nikšić.

Rad u EPCG Željezara Nikšić biće organizovan u četiri segmenta, a planirano je uposlenje 304 radnika.

Krajem ove sedmice Vlada je dala saglasnost Morskom dobru da kupi ili iznajmi do šest trajekata na liniji Kamenari-Lepetane. Morsko dobro bi finansijska sredstva za tu javnu nabavku obezbijedilo iz budžetskih sredstava ili kreditnog zaduženja.

„Nalaže se Morskom dobru da u cilju obezbjeđenja finansijskih sredstava za tu javnu nabavku, u roku od 30 dana od njenog pokretanja, pokrene proceduru izmjena plana korišćenja sredstava za ovu godinu“, navodi se u zaključku Vlade.

Prethodno je svih šest trajekata kompanije Pomorski saobraćaj napustilo vezove u Kamenarima i Lepetanima, gdje su bili vezani od kraja prošle sedmice. Pomorski saobraćaj tada je obustavio promet na liniji Kamenari-Lepetane, jer je toj privatnoj kompaniji država suspendovala ugovor iz 2004. godine sa aneksom iz 2019, koji joj je garantovao da će obavljati ovaj posao do izbora koncesionara za jedinu trajektnu liniju u državi.

Prema nezvaničnim informacijama, trajekti Pomorskog saobraćaja izmješteni su na privremeni alternativni vez u brodogradilište Adriatic42 u Bijeloj, dok Privredni sud ne odluči o zahtjevu te kompanije da se donese privremena mjera kojom će se Pomorski saobraćaj vratiti na trajektnu liniju, do konačnog rješavanja spora oko jednostranog ukidanja ugovora.

Vlada je u petak, na zahtjev ministra zdravlja Dragoslava Šćekića, povukla predlog za uplatu avansa Institutu “Simo Milošević” po osnovu usluga rehabilitacije u ovoj godini, u iznosu od 1,2 miliona EUR.

Šćekić je, obrazlažući taj predlog, kazao da treba da se nastave konsultacije između Fonda za zdravstveno osiguranje i Ministarstva finansija, kako bi se došlo do najboljeg rješenja.

Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) je ranije dala mišljenje da ta isplata ne bi predstavljala državnu pomoć, ali pod uslovima da se ispuni nekoliko kriterijuma.

Iz preduzeća su ranije upozoravali da bi mogao nastupiti stečaj ukoliko Fond ne uplati taj avans, koji je krajem decembra obećan na sastanku sa premijerom Dritanom Abazovićem.

