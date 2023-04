Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast indeksa i pad prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj Svjetska banka (SB) nije mijenjala prognoze rasta crnogorske ekonomije za ovu i narednu godinu.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 ojačao je jedan odsto na 1.043,51 bod, a MONEX blago na 14.681,69 bodova.

Promet je iznosio 37,47 hiljada EUR i bio je skoro tri puta manji od prošlosedmičnog.

Rasle su akcije Hotelske grupe Budvanska rivijera 8,2 odsto na 7,9 EUR, Crnogorskog elektroprenosnog sistema 1,1 odsto na 1,11 EUR, Marine Bar blago na 2,18 EUR i Port of Adrie 3,3 odsto na 25 centi.

Pale su dionice Luke Bar 5,9 odsto na 65,82 centa i Plantaža blago na 23,38 centi. Trgovano je i akcijama fonda Trend, koje su ostale na prošlosedmičnom nivou od 5,3 centa.

Trgovano je i dionicama Prve banke i Ulcinjske rivijere, koje su u petak koštale 22,4 EUR i četiri EUR, kao i Sveti Stefan hotela i Crnogorskog Telekoma koje vrijede 3,9 EUR i 1,8 EUR.

Prema novim prognozama Svjetske banke, koje su objavljene u petak, crnogorska ekonomija bi u ovoj godini trebalo da ojača 3,4 odsto, a u narednoj 3,1 odsto.

U novom proljećnom izvještaju o ekonomskim izgledima u regiji Evrope i centralne Azije, u koji je agencija Mina-business imala uvid, SB je povisila prošlogodišnji rast crnogorske ekonomije 0,2 procentna poena, odnosno sa 5,9 odsto na 6,1 odsto.

U dijelu dokumenta koji se odnosi na Crnu Goru, navodi se da nepovoljni globalni ekonomski izgledi i visoka domaća neizvjesnost opterećuju inače pozitivne izglede Crne Gore.

“Tokom perioda od ove do 2025. godine, predviđa se da će rast u prosjeku iznositi 3,1 odsto, pošto rast privatne potrošnje usporava, dok se očekuje da će investicije dati marginalno pozitivan doprinos rastu”, objasnili su iz SB.

Sedmicu je obilježila i informacija da je Sudski savjet izabrao dosadašnjeg sudiju Osnovnog suda u Podgorici, Mladena Grdinića, za predsjednika Privrednog.

Savjet je, kako je objašnjeno, sproveo intervju sa kandidatima koji su se prijavili na javni oglas za izbor predsjednika Privrednog suda, sudijama Osnovnog suda u Podgorici, Draganom Babovićem i Mladenom Grdinićem, nakon čega je donio odluku.

To mjesto bilo je upražnjeno od hapšenja nekadašnjeg predsjednika Privrednog suda, Blaža Jovanića.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podiglo je optužicu protiv Jovanića i više stečajnih upravnika, kao i preduzeća Titan security, Securitas Montenegro i Ogimar MNE iz Podgorice i Top force system iz Nikšića, koji se sumnjiče za stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih djela zloupotrebe službenog položaja.

Jovanić je ove sedmice ponudio novo jemstvo, u iznosu od 768 hiljada EUR, kao garanciju za ukidanje pritvora i mogućnost da se brani sa slobode.

Ove sedmice je nakon 136 dana zvanično završen štrajk u Crnogorskom Telekomu, nakon što je postignut dogovor o sadržaju aneksa Kolektivnog ugovora i potpisan sporazuma između predstavnika Štrajkačkog odbora Sindikata i uprave kompanije.

Iz Telekoma je saopšteno da su se konsenzusom o povećanju zarada, produženju i dodatnom unapređenju svih benefita koje su zaposleni u toj kompaniji koristili u prethodnom periodu, stekli svi potrebni uslovi da se oni koji su od sredine novembra u štrajku vrate na posao.

Dogovorom uprave i Sindikata, osim unapređenja već postojećih benefita, obuhvaćeno je i povećanje zarada zaposlenih kroz povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta, odnosno najniže cijene rada, zadržavanje zimnice u Kolektivnom ugovoru na način na koji je postojala i u prethodnoj verziji aneksa, kao i uvođenje bonus sheme za ostvarivanje ambicioznih individualnih i kompanijskih ciljeva.

Vlada je ove sedmice zadužila Ministarstvo finansija da iz budžetske rezerve na račun nacionalne avio-kompanije ToMontenegro uplati 380,16 hiljada EUR za osiguranje vazduhoplova tipa Embraer, kodnog imena Čarli.

Vlada je informaciju o refundaciji sredstava za osiguranje vazduhoplova usvojila u četvrtak. Nacionalna avio kompanija je za račun Vlade platila „ground risk” premiju za navedeni vazduhoplov i time zaštitila interes države i sačuvala njegovu tržišnu vrijednost, s obzirom na to da je država vlasnik vazduhoplova.

Iz ToMontenegra je u petak saopšteno da je na konkurs za novog direktora kompanije stiglo desetak prijava, koje će naredne sedmice provjeriti komisija nacionalne avio-kompanije.

Prema informacijama Dana, na konkurs za novog direktora prijavu su poslali Goran Jandreoski, koji je do prošlog ljeta bio direktor Aerodroma Crne Gore, ovlašćeni revizor Igor Pavićević, koji je prošao gotovo sve sektore u nekadašnjem Montenegro Airlinesu, advokat Dražen Ćorović, kao i Vejn Pirs.

Pirs ima impresivnu biografiju. Prema podacima sa Linkedina, on je, između ostalog, radio kao izvršni direktor u kompanijama teškim nekoliko milijardi USD. Trenutno je konsultant direktora u firmi Lufthansa sistems, jednom od vodećih provajdera za IT usluge u avio-industriji.

Na konkurs se nije prijavio aktuelni vršilac dužnosti izvršnog direktora Saša Radović, koji je, kako je utvrdila Uprava za inspekcijske poslove, nezakonito postavljen na tu funkciju. Njega je kompanija trebalo da razriješi funkcije, ali to uporno odbijaju da urade, zbog čega su već platili dvije kazne.

Ove sedmice je izvršni direktor Elektroprivrede (EPCG), Nikola Rovčanin, saopštio da je ta kompanija prošlu poslovnu godinu završila pozitivno, sa 4,2 miliona EUR, dok je u prvom ovogodišnjem kvartalu imala više od 75 miliona profita.

Iz Montenegroberze je ove sedmice saopšteno da je njen ukupan promet u martu iznosio 826,26 hiljada EUR i bio je 44,9 odsto niži u odnosu na februar. Promet je u poređenju sa martom prošle godine bio niži 43,93 odsto, dok je prosječni dnevni iznosio 35,92 hiljade EUR.

Nakon redovne revizije indeksa, u sastav berzanskog indeksa MONEX uvršteno je šest novih kompanija, dok se u njegovom sastavu više ne nalaze akcije pet preduzeća. U sastav MONEX-a su ušli Barska plovidba, Željeznička infrastruktura, Prva banka, Primorje Hotels & Restaurants, Montenegro-Express group i Otrantkomerc.

U njegovom sastavu više se ne nalaze Republički zavod za urbanizam i projektovanje, Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja, Hemijska industrija Poliex Berane, Mehanizacija i programat i Industrijaimport- Industrijaimpex.

Iz berze je saopšteno da su obavili i redovnu reviziju njihovog vodećeg indeksa MNSE10 (blue-chip), koji precizno mjeri kretanje cijena najreprezentativnijih akcija kotiranih na berzanskom i slobodnom tržištu. Taj indeks je ostao nepromijenjen u odnosu na reviziju od kraja septembra prošle godine.

U sastavu MNSE10 indeksa su Plantaže, Crnogorski Telekom, Hotelska grupa Budvanska rivijera, Sveti Stefan hoteli, Crnogorski elektroprenosni sistem, Jugopetrol, EPCG, Luka Bar, Hipotekarna banka i Port of Adria.

