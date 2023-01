Rast berzanskih indeksa

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Američki berzanski indeksi porasli su u četvrtak, nastavivši uspon treći dan zaredom zahvaljujući podatku o usporavanju rasta inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), što je ojačalo očekivanja investitora da će se ubuduće manje agresivno podizati kamatne stope.

Dow Jones indeks porastao je u četvrtak 216,96 bodova ili 0,64 odsto, na 34.189 bodova. Istovremeno, S&P 500 ojačao je 0,34 odsto, na 3.983 boda, a Nasdaq 0,64 odsto, na 11.001 bod.

S&P 500 u plusu je od početka godine 3,7 odsto, prenosi SEEbiz.

Godišnja stopa inflacije spustila se u decembru na 6,5 odsto, najniži nivo od oktobra prošle godine, izvijestilo je američko ministarstvo rada. Poređenja radi, u novembru je iznosila je 7,1 odsto, a u oktobru 7,7 odsto. Na vrhuncu je bila u junu prošle godine, kada je dostigla 9,1 odsto, najviše od novembra 1981. godine.

Na mjesečnom nivou, potrošačke cijene u najvećoj svjetskoj privredi u decembru su pale 0,1 odsto prvi put od maja 2020.

“Većina investitora vidi usporavanje inflacije, a to je pozitivan znak, pa očekujem da će zarade biti pristojne”, kazao je portfelj menadžer u Hodges Capital Managementu, Gary Bradshaw.

Danas će biti objavljeni poslovni rezultati niza velikih američkih banaka, čime će započeti sezona objave poslovnih rezultata za zadnje lanjsko tromjesečje.

Očekuje se da će zarade kompanija čije su dionice sadržane u S&P 500 indeksu za četvrto tromjesečje biti niže u odnosu na godinu ranije, sudeći po podacima Refinitiva, što bi moglo biti prvo tromjesečje pada zarada američkih kompanija od 2020. godine.

Neki stratezi govore da bi usporavanje američke inflacije moglo utrti put američkoj centralnoj banci, Federalnim rezervama (Fed) da spusti potrošačke cijene bez znatnijeg ugrožavanja ekonomskog rasta. Čak 91 odsto trgovaca sada smatra da bi Fed u februaru morao podignuti kamatne stope svega 0,25 postotnih bodova, dok je prije objave podatka o inflaciji to očekivalo njih 77 odsto.

Fed je u decembru podigao kamatne stope pola postotnog boda, nakon što ih je u četiri navrata prije toga podigao po 0,75 postotnih bodova.

Zahvaljujući usporavanju inflacije u SAD-u, i na evropskim berzama indeksi su u četvrtak porasli, pri čemu je panevropski Stoxx600 indes ojačao 0,63 odsto, na 450 bodova – najviši nivo od aprila prošle godine.

Istovremeno, frankfurtski DAX porastao je 0,74 odsto, na 15.058 bodova, londonski Ftse indeks 0,89 odsto, na 7.794 boda, a pariski CAC 0,74 odsto, na 6.975 bodova.

