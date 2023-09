Rast BDP-a u drugom kvartalu 6,9 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bruto domaći proizvod (BDP) Crne Gore porastao je u drugom kvartalu 6,9 odsto, pokazuju preliminarni podaci Monstata.

BDP je, prema preliminarnim rezultatima, u drugom kvartalu iznosio skoro 1,69 milijardi EUR, dok je u istom periodu prošle godine bio 1,42 milijarde EUR.

Kako se navodi u izvještaju, to je najveći rast zabilježen u posmatranom periodu u Evropi.

Od zemalja regiona, Hrvatska je rasla 2,7 odsto, Srbija 1,7 odsto, Slovenija 1,4 odsto.

Monstat je objavio i da je BDP Crne Gore u prošloj godini porastao 6,4 odsto.

“BDP je u prošloj godini iznosio 5,92 milijarde EUR, dok je u 2021. godini iznosio 4,96 milijardi EUR”, navodi se u saopštenju.

BDP po stanovniku u prošloj godini iznosio je 9,6 hiljada EUR, dok je u 2021. godini iznosio osam hiljada EUR.

Bruto nacionalni dohodak (BND) Crne Gore u prošloj godini je, prema podacima Monstata, iznosio 6,04 milijarde EUR i nominalno je veći u odnosu na 2021. godinu 19,5 odsto.

“Saldo primarnog dohotka iz inostranstva za prošlu godinu je bio pozitivan i iznosio je 118 miliona EUR”, kazali su iz Monstata.

BND po stanovniku u prošloj godini iznosio je 9,79 hiljada EUR.

