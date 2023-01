Raspravljaće o postupku privatizacije Primorke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Postupak privatizacije preduzeća Primorka Bar biće predviđen ovogodišnjim planom rada skupštinske Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije, najavio je njen predsjednik Maksim Vučinić.

On se danas sastao se predstavnicima bivših radnika Primorke Bar, Edinom Begzićem, Goranom Ćulafićem i Gojkom Boškovićem, sa kojima je razgovarao o prodaji te kompanije kroz masovnu vaučersku privatizaciju, ekonomsko socijalnom položaju bivših radnika fabrike, kao i o njihovim zahtijevima za ispunjenje socijalnog programa i isplatu otpremnina.

„Predstavnici radnika su podsjetili da je Vlada 2010. godine izdala garanciju na četiri miliona EUR za kredit od 14,4 miliona EUR kompaniji Melgonija Primorka, za koji je založena kompletna imovina preduzeća“, navodi se u saopštenju Skupštine.

Od tog novca, kako se dodaje, radnici nikada nijesu isplaćeni, iako je bio namijenjen za isplatu zaostalih zarada, povezivanje radnog staža, isplatu socijalnog programa i obaveza dobavljačima.

„Na sastanku su razmatrani modaliteti podrške bivšim radnicima, od kontrolne uloge Komisije i obezbjeđivanja neophodnih podataka i dokumentacije za razmatranje tog postupka privatizacije, pa do izmjene zakonodavnog okvira kojim bi se stvorili preduslovi za isplatu potraživanja bivših radnika“, zaključuje se u saopštenju.

