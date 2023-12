Raspisan konkurs za dodjelu nagrada AMM

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Asocijacija menadžera Crne Gore (AMM) raspisala je konkurs za dodjelu godišnje nagrade te asocijacije, koja se dodjeljuje najuspješnijim menadžerima/kama i preduzetnicima/cama u ovoj godini.

AMM će, kako su saopštili iz te asocijacije, osmi put tu poslovnu nagradu dodijeliti u kategorijama menadžer/ka godine u mikro, malim, srednjim i velikim preduzećima i akcionarskim društvima, u firmama u većinskom vlasništvu države, kao i javnim institucijama, ustanovama i lokalnim upravama.

Nagrada se dodjeljuje i mladim menadžerima/kama do 35 godina starosti, te projekt i menadžerima/kama u oblasti korporativnog upravljanja.

AMM dodjeljuje i nagradu za životno djelo, preduzetnika/cu godine, najbolju instituciju za obrazovanje i edukaciju menadžera/ki, poslodavca godine – Naj poslodavac po mjeri djece i porodice.

Predloge, kako je objašnjeno, mogu uputiti članovi i partneri AMM-a, poslovna udruženja, kompanije, zaposleni i sindikati, javne institucije, lokalne uprave, strukovne organizacije i pojedinci putem mejla na adresu [email protected], sa naznakom „nominacija”, ili popunjavanjem obrasca na www.amm.co.me.

Kandidatkinje i kandidati mogu biti crnogorski i strani državljani koji posluju na teritoriji Crne Gore, a rok za podnošenje prijava je 16. februar.

Odluku o laureatima/kinjama i specijalnim priznanjima donijeće Upravni odbor AMM, na predlog Predsjedništva. Predsjedništvo može Upravnom odboru predložiti nagrade i priznanja i u kategorijama koje nijesu obuhvaćene javnim konkursom, ukoliko procijeni da su iste od značaja za članstvo, misiju, viziju i ciljeve AMM-a.

Gala svečanost uručenja nagrada planirana je za početak maja naredne godine.

