Rakčević: Nastavljamo pregovore, ali Institut klizi ka stečaju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Češko-crnogorski konzorcijum, kojeg čine kompanije Philibert i Vile Olive Žarka Rakčevića, vlasnika skoro 28 odsto akcija Instituta “Simo Milošević”, zainteresovan je za nastavak privatizacije Instituta.

To je Novskom portalu potvrdio Rakčević, navodeći da nema šta lijepo reći o stanju u Institutu.

“Ovom mješavinim nebrige, demagogije i nataloženih problema, sa blokiranim računom i obavezama koje su oko 30 miliona EUR, Institut klizi ka stečaju“, kazao je Rakčević.

On je rekao da je češki Philibert u pisanoj formi, 4. januara, Vladi potvrdio spremnost za nastavak pregovora.

“Oni čekaju poziv Vlade. Prošle su četiri godine od snimanja terena, tako da Česi žele napraviti brzi snimak aktuelne/pogoršane situacije“, naveo je Rakčević.

Sindikat Instituta će, kako saznaje Novski portal, sjutra na sastanku Izvršnog odbora da se odredi prema nezavidnoj situaciji u kojoj se kompanija nalazi.

Posebno jer, kako su naveli, od oktobra nijesu primili ni centa od zarada.

Savjet za privatizaciju u novembru prošle godine odobrio je nastavak postupka privatizacije.

Upravni sud je prethodno presudio da je Savjet u vrijeme Vlade premijera Duška Markovića donio nezakonito rješenje odbijajući prigovor češko-crnogorskog konzorcijuma na obustavu prodaje većinskog paketa akcija države u Institutu.

