Rakčević: Manjiski akcionari spremni za svaki fer dogovor

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privrednik Žarko Rakčević, koji je i jedan od manjinskih akcionara Instituta „Simo Milošević“, saopštio je da nije optimističan kada je riječ o sjutrašnjem sastanku sa Norvežanima koji su najavili prekid programa za narednu godinu.

Za realne probleme Instituta, prema njegovim riječima, treba realan pristup i znanje, a ne političke floskule.

On je u emisiji Dobro jutro Crna Goro na TVCG kazao da su manjinski akcionari spremni za svako fer rješenje da bi Institut preživio i da vrijeme ne radi za njega.

Rakčević je kazao da Crna Gora mora zadržati zdravstveni turizam i da građani Crne Gore moraju imati broj noćenja kao prethodnih deset godina, prenosi portal RTCG.

„Moram da kažem, radi javnosti, da smo kao manjinski akcionari spremni za svako fer rješenje da bi Institut preživio. Spremni smo i za model da država otkupi naše akcije, spremni za partnerstvo sa trećim licima, spremni za ono što predviđa zakon da preuzmemo dio obaveza. U svakom slučaju, treba sačuvati zdravstveni turizam, samo treba povući poteze. Vrijeme ne radi za Institut i obaveze se povećavaju kao sniježna lavina“, kazao je Rakčević.

On je upozorio da je Institut u teškoj situaciji i da bi svi ozbiljni ljudi koji mogu, treba da daju doprinos da se spasi od stečaja.

„Iz mog ugla dominantan faktor je da je Institut obolio već dugo godina od sindroma lošeg upravljanja i menadžmenta“, naveo je Rakčević.

Danas, kako je rekao, Institut ima blizu 32 miliona EUR obaveza i prijeti mu stečaj.

„To što su Norvežani najavili povlačenje jeste ekstremno loše za Institut, ali je još jedan signal“, kazao je Rakčević.

Prema informacijama koje posjeduje, oni nijesu nezadovoljni kvalitetom usluga u smislu fizioterapije.

“Nije problem toliko troškovna strana, to se sačuvalo, ali je nedoljno prihoda. Troškovi su nadmašili rashode, imamo pad noćenja 24 odsto za godinu, akumulirani gubitak je 28 miliona EUR. To je vrlo ozbiljno“, poručio je Rakčević.

On je istao da se mora uložiti, jer turisti iz Zapadne Evrope traže bolje uslove.

„Za realne probleme Instituta treba realan pristup i znanje, a ne političke floskule. Ljudi moraju da shvate da neće da dođe Norvežanin, Francuz, Njemac u sobu u kojoj je inventar uništen, propali kreveti i dušeci, gdje decenijama ništa nije uloženo“, tvrdi Rakčević.

Institutu, kako je ocijenio, treba najmanje 60 ili 70 miliona EUR.

„Jedno je 32 miliona EUR da se pokriju obaveze, a drugo investiranje da bismo doveli do četiri zvjezdice objekte Instituta kako bi bili konkurentni. Naravno, zadržati kvalitetni medicinski kadar. Vi morate imati investicije kako biste doveli na nivo sobe, opremu, kadar“, rekao je Rakčević.

On je naveo da nije optimističan kada je riječ o sjutrašnjem sastanku sa Norvežanima.

„Oni su nas zvanično obavijestili da prekidaju program za narednu godinu. Da li će biti dovoljno mudrosti, znanja sa naše strane i unutar Instituta da dođe do unapređenja, da li će se posvetiti više pažnje i dovesti do profesionalnog menadžmenta. Ja od početka zagovaram da menadžment ne bude partijski, već profesionalni i treba više prave brige, a ne fraza“, zaključio je Rakčević.

(kraj) jlb

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS