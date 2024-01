Radulović: Uskoro nastavak rekonstrukcije pruge

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nastavak rekonstrukcije pruge od Trebešice prema Baru se očekuje uskoro, najavio je ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović.

On je sa saradnicima obišao dionicu pruge Podgorica-Bijelo Polje i sagledao stanje u kom se nalazi željeznička infrastruktura.

“Raduje me to što je dionica pruge od Bijelog Polja do Trebešice u potpunosti rekonstruisana i da se nastavak rekonstrukcije prema Baru očekuje uskoro”, rekao je Radulović.

U narednom periodu planirani su radovi na rekonstrukciji i sanaciji željezničke infrastrukture i to rehabilitacija deset mostova, rekonstrukcija osam tunela od Kruševa do Bratonožića, remont pruge od Lutova do Bioča, sanacija tri čelična mosta na relaciji Kruševo-Podgorica.

“Svi ovi radovi trebalo bi da budu završeni do kraja 2025. godine, a uskoro očekujemo potpisivanje kreditnog aranžmana sa Evropskom investicionom bankom koji nam je odobren u iznosu od 80 miliona EUR od čega je 40 miliona bespovratno”, kazao je Radulović.

Za rekonstrukciju pruge od Bara do Golubovaca Crna Gora je dobila od Evropske komisije najveći pojedinačni iznos bespovratnih sredstava i to u iznosu od 112,6 miliona EUR.

