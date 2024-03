Radulović: Otvaranje dionica Nikšić – Kuside do polovine juna

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rekonstrukcija dionice Nikšić – Kuside privodi se kraju, saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović i dodao da očekuje da put bude potpuno otvoren za saobraćaj do polovine juna, ukoliko to dozvole vremenski uslovi.

“Radovi na dionici podrazumjevaju zamjenu kolovozne konstrukcije na cjelokupnoj dionici, izgradnju nasipa i potpornih konstrukcija, sanaciju kosina, ugradnju putarskih mreža, te izgradnju sistema atmosferske kanalizacije za prikupljanje vode sa kolovoza”, rekao je Radulović.

On je podsjetio da je to ujedno posljednja dionica rekonstrukcije i modernizacije magistralnog puta M-7 Nikšić – Ilino Brdo, koji povezuje Crnu Goru sa Bosnom i Hercegovinom.

Dužina rekonstruisanog dijela puta je 5,6 kilometara, a njegovom modernizacijom značajno će biti olakšana povezanost sa susjedima, ali i unaprijeđen kvalitet saobraćaja u ovom dijelu Crne Gore.

“Sa završenim radovima na ovoj dionici stanovnici Nikšića i Crne Gore dobiće na upotrebu modernu saobraćajnicu koja će povećati nivo usluge i bezbjednost saobraćaja”, poručio je Radulović.

Direktor Uprave za saobraćaj, Radomir Vuksanović, kazao je da rekonstrukciju izvodi nikšićka građevinska kompanija Mehanizacija i programat, dok je za nadzor zadužena podgorička firma GPC.

“Vrijednost radova je skoro sedam miliona EUR sa uračunatim porezom na dodatu vrijednost (PDV). Moram naglasiti da je ovo značajna saobraćajnica za grad Nikšić i da će se njenom izgradnjom riješiti brojni problemi”, poručio je Vuksanović.

Na ovoj dionici postojale su mnoge problematične tačke zbog kojih je ranije dolazilo do nezgoda, koje će prilikom rekosntrukcije biti riješene. Kada bude završena dionica, osim prema granici sa Bosnom i Hercegovinom, građanima Nikšića biće značajno bezbjednija i lakša vožnja i do Herceg Novog.

