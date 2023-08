Radović: IRF posvećen ispunjenju strateških ciljeva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Investiciono-razvojni fond (IRF) posvećen je ispunjenju strateških ciljeva, u skladu sa državnim razvojnim prioritetima, poručila je izvršna direktorica IRF-a Irena Radović.

Ona je, kako je saopšteno iz IRF-a, to kazala na sastanku sa ambasadorkom Italije u Crnoj Gori Andreinom Marselom.

“Radović je predočila razvojnu perspektivu institucije i ukazala na posvećenost ispunjenju strateških ciljeva, u skladu s državnim razvojnim prioritetima”, kaže se u saopštenju.

Ona je podsjetila na zvaničan prijem IRF-a u prestižnu ELTI asocijaciju koja okuplja državne i razvojne banke Evropske unije (EU), kao prva državna razvojna finansijska institucija sa Zapadnog Balkana.

Marsela se, kako se navodi, upoznala sa ciljevima i aktivnostima IRF-a kao državne razvojne finansijske institucije i ulogom IRF-a kada je u pitanju snaženje konkurentnosti crnogorske privrede, promocija regionalnog razvoja, inkluzija ranjivih grupa, razvoj neophodne poslovne infrastrukture, i konvergencija crnogorske privrede ka EU sa akcentom na zelenoj agendi i digitalnoj transformaciji.

Ona je istakla značaj priključivanja IRF-a porodici državnih razvojnih banaka i međunarodnih finansijskih institucija EU, posebno u trenutnom izazovnom kontekstu visoke inflacije, prolongiranog konflikta u Ukrajini, borbe protiv klimatskih promjena i njenih posljedica na evropske ekonomije i društvo.

Marsela i Radović su naglasile da su zadovoljne uspostavljanjem saradnje sa državnom razvojnom bankom Italije Cassa Depositi e Prestiti i planiranim zajedničkim aktivnostima koje će uslijediti na jesen.

Na sastanku je, kako je saopšteno, razgovarano i o dodatnom osnaživanju saradnje sa državnom razvojnom bankom Italije, kao i o potencijalima za stavljanje u funkciju EU fondova posebno u domenu inkluzije ugroženih grupa i snažnije podrške infrastrukturnim projektima.

“Zaključeno je da je važan korak u jačanju institucionalnih kapaciteta već započet pripremama za proces transformacije IRF-a u Razvojnu banku Crne Gore, što će omogućiti IRF-u da još snažnije podrži ambiciozne strateške ciljeve razvoja crnogorske privrede“, kaže se u saopštenju.

Marsela je obišla i kreditni sektor IRF-a, gdje je razgovarala sa timom i naglasila značaj koji Italija pridaje ekonomskom razvoju Crne Gore i snaženju ekonomskih i sveukupnih veza između dvije države.

