Radnicima Instituta jednokratna pomoć od 1,13 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas na sjednici odlučila da radnicima Instituta “Simo Milošević” uplati jednokratnu pomoć od 1,13 miliona EUR, saznaje portal Pobjeda.

To je bio uslov zaposlenih u Institutu koji su ranije najavljeni štrajk odložili do danas, do kada su dali rok Vladi da uplati pomoć.

Pomoć će biti isplaćena posredstvom reprezentativnog Sindikata.

Vlada je odluku o jednokratnoj pomoći donijela na predlog Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine završilo je procjenu imovine Instituta Igalo, a Plan spašavanja bi uskoro trebalo da se nađe pred Agencijom za zaštitu konkurencije, čije bi odobrenje omogućilo uplatu deset miliona EUR toj ustanovi.

Vlada je nedavno odlučila da formira ekspertsku Komisiju koja će tražiti rješenja za izlazak iz krize i pozicioniranje Instituta na tržištu.

Odobrila je i povećanje usluga prema fondovskim osiguranicima deset odsto.

