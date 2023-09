Radnici OŽVS žele smjenu Gačevića i Odbora direktora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dio radnika Održavanja željezničkih voznih sredstava (OŽVS) zatražio je smjenu cijelog Odbora direktora te kompanije i oduzimanje funkcije zamjeniku predsjednice tog tijela, Vladanu Gačeviću, koji je manjinski akcionar te firme.

Radnici osim toga, u pismu u koje su Vijesti imale uvid, traže izmjene kolektivnog ugovora, kako bi zaposlenima radno mjesto bilo garantovano u slučaju spajanja te firme sa Željezničkim prevozom Crne Gore (ŽPCG) ili da, ukoliko zaposleni to ne prihvate, imaju pravo na otpremninu od 24 bruto plate.

U pismu koje potpisuju Novi sindikat OŽVS i Sindikalna organizacija željezničkih sredstava se podsjeća da su se nadležnima već obraćali i tražili zaštitu svojih prava, jer bi zbog mogućeg spajanja sa ŽPCG, njih 48 moglo dobiti otkaz.

Sindikati u novom pismu zahtijevaju hitan sastanak sa premijerom Ditanom Abazovićem i ministrom kapitalnih investicija Ervinom Ibrahimovićem, da bi im iznijeli svoje probleme i zahtjeve jer ih kako tvrde, Odbor direktora i izvršna direktorica Dragana Lukšić, uporno odbijaju i izbjegavaju razgovore.

Radnici su naglasili da su nakon saznanja da bi njih 48 moglo ostati bez posla, tražili hitnu sjednicu Odbora direktora, konsultanata, menadžmenta i predsjednika Sindikata.

Sjednica je kako su kazali odložena, jer nijesu mogla da prisustvuju tri člana Odbora i jedan od konsultanata.

“Da li se pokušava promijeniti scenario planiranog viška, izgovorima o lošem razumijevanju i izvlačenju zaključka iz konteksta jer su namjere razotkrivene, pa se kupuje vrijeme odlaganjima sjednica iako su od tada održane dvije na kojima provlače svoje prohtjeve”, pitaju radnici u pismu.

Radnici tvrde da je namjera manjinskog akcionara Gačevića da prilikom spajanja dvije kompanije, akcije OŽVS proda ŽPCG, odnosno državi, koja je većinski vlasnik.

Navode da zbog toga cijene akcija skaču, iako ta firma sve lošije posluje.

Oni dodaju da Odbor koji čine predsjednica i predstavnik državnog kapitala Ljiljana Jokić Kapa i predstavnici državnog kapitala Igor Racković, Mensur Bošnjak i Tihomir Bogavac, pasivno posmatraju dok, kako kažu, Gačević sprovodi samovolju i diktaturu.

“Ostali članovi sve posmatraju kroz pasivnu ulogu na koju su navikli, a o svemu ćute resorno Ministarstvo kapitalnih investicija i Vlada, koji ove članove delegiraju da štite državne interese”, dodaje se u pismu.

Radnici su naveli i da im je neshvatljivo da državno Održavanje, kojem treba malo pomoći da prevaziđe krizu u kojoj se nalazi, samoinicijativno radi na spajanju sa ŽPCG.

Iz Sindikata su kazali da se u Održavanju i ŽPCG i dalje zapošljavaju novi radnici iako se govori o višku od njih 48.

Oni objašnjavaju da je dok su te dvije kompanije bile jedna cjelina, bilo zaposleno oko 400 radnika, te da je nakon razdvajanja 2011. u Održavanje prešlo oko 200 osoba, dok ŽPCG danas opet ima blizu 400 zaposlenih.

“Održavanje ima najveći broj izvršilaca u posljednjih deset godina iako se proces rada smanjuje”, navode radnici u pismu.

Iz menadžmenta OŽVS su Vijestima prethodno kazali da informacije o višku od 48 radnika nijesu tačne, jer ekonomska analiza još nije završena.

“Odluku o izradi analize smo donijeli i obavijestili MKI, dok je njihov predstavnik bio na sjednici Odbora. Za analizu nije bio potreban tender, već su angažovani eminentni profesori sa Ekonomskog fakulteta po sistemu ugovora o djelu”, pojasnili su tada iz OŽVS-a.

Oni su kazali da su se na dodatnu analizu o pripajanju ŽPCG-u odlučili jer je to nekad bilo jedinstveno preduzeće, dok je druga opcija bila stečaj.

