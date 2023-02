Radnici odustali od protesta i počinju pregovore sa EPCG

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Bivši radnici nikšićke Željezare odustali su od, za sjutra najavljenog okupljanja ispred upravne zgrade Elektroprivrede (EPCG), jer su počeli razgovori sa upravom kompanije o rješavanju njihovog statusa, za koji se protestom bore već devet mjeseci.

Najava bivših željezaraca da će protest sa krova fabrike sjutra preseliti ispred upravne zgrade EPCG, za rezultat je imala početak razgovora sa predstavnicima te kompanije, koja je kupila imovinu Željezare od turske Tosyali grupe.

Predstavnik radnika, Ivan Vujović, je za Radio Crne Gore kazao da je novi sastanak zakazan za danas poslije podne, kada očekuju konkretnije odgovore o početku proizvodnje i broju angažovanih radnika, prenosi portal RTCG.

“Još nije izdefinisan broj radnika, mi imamo naše stavove, EPCG njihove, i iskreno se nadamo da ćemo doći do nekog usaglašenog broja, koji je za nas zadovoljavajući. Naši stavovi su da se primi što veći broj radnika, ali vidjećemo do koje granice je EPCG spremna da nam učini ustupke. Naravno, nećemo ni mi biti izričiti, jer ako se dogovaramo i pregovaramo, možemo svi da popustimo u našim zahtjevima kako bi se došlo do rješenja. Iskreno se nadam da ćemo se danas dogovoriti o dinamici zapošljavanja i svemu ostalom”, rekao je Vujović.

On je podsjetio da su bivši radnici odlučni da se sa krova fabrike jedino mogu vratiti u proizvodne pogone i tako prekinuti protest koji su započeli 2. juna prošle godine, kada je tadašnja uprava Tos čelika najavila zatvaranje fabrike i otpuštanje 229 metalurga.

Prije desetak dana spriječili su bivšeg vlasnika da iznese alate i rezervne dijelove, nepohodne za rad pogona, gdje će se, kako je planirano, raditi konstrukcije i podkonstrukcije.

Kako bi se problem riješio, u EPCG su pokazali spremnost da od bivšeg vlasnika otkupe sporni materijal.

