Raditi na uklanjanju stigme koja je na privatnicima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privatni sektor je izložen brojnim kritikama, a posebno profitabilne kompanije, saopštio je jedan od vlasnika preduzeća Donator, Zoran Bulatović i dodao da treba raditi na tome da se ukloni stigma koja je na privatnicima.

“Kod nas je privatni sektor izložen brojnim kritikama, a posebno profitabilne kompanije. To nije patriotski, jer patriotizam je plaćanje poreza i poštovanje firmi koje doprinose punjenju budžeta i takav odnos se mora se promijeniti”, rekao je Bulatović, čija je kompanija dobitnik Nagrade Privredne komore (PKCG) za uspješno poslovanje u kategoriji sreednjih i velikih privrednih društava.

On je, prilikom posjete predsjednice PKCG, Nine Drakić, kazao da profit koji je pokretač privatnog sektora omogućava napredak države.

“U svim zemljama su privatnici ponos države i ona iza njih stoji”, ocijenio je Bulatović, naglašavajući važnu ulogu Komore u tom nastojanju.

Kompanija Donator je, kako je saopšteno iz PKCG, dobitnica Nagrade Privredne komore za uspješno poslovanje u kategoriji srednjih i velikih privrednih društava. Riječ je o privrednom subjektu koji uspješno radi već više od tri decenije.

Kompanija posjeduje, između ostalog, dva lanca maloprodajnih objekata Kids’Land i OVS Kids, zastupa i distribuira preko 20 vrhunskih svjetskih brendova, a zapošljava više od 300 radnika.

Drakić je kazala da ta nagrada ima poseban značaj jer je ostvarena u kategoriji srednjih i velikih preduzeća.

“Čestitam vam na svemu što radite već 31 godinu. Ovaj sastanak predstavlja priliku da se bliže upoznamo sa radom vaše kompanije, ali i sa izazovima koje ćemo nastojati da riješimo kroz komunikaciju sa donosiocima odluka”, rekla je Drakić.

Sagovornici su se saglasili da su među najvećim izazovima nedostaci kadra, planske dokumentacije, podsticaja na lokalnom i državnom nivou, zatim nelojalna konkurencija, ali i nedovoljno razumijevanje značaja privatnog sektora u javnosti.

Jedan od vlasnika Donatora, Dragan Janjević bliže je predstavio kompaniju i njen istorijat od skromnih početaka do liderske pozicije na tržištu.

Tokom razgovora bilo je riječi i o neophodnosti suzbijanja sive ekonomije i nelojalne konkurencije, kao i uspostavljanja strože poreske discipline.

Nakon sastanka u logističkom centru kompanije Donator, u naselju Kuće Rakića, predstavnici Komore i njihovi domaćini obišli su Kids’Land Megastore na Zabjelu.

U razgovorima su učestvovali i potpredsjednik PKCG, Nikola Vujović i sekretarka Odbora udruženja trgovine, Milica Lazarević.

