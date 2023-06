Radiće na suzbijanju svih oblika nelegalnog poslovanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Opština Tivat i Uprava za inspekcijske poslove (UIP) će i tokom ovog ljeta posvećeno raditi na suzbijanju i smanjenju svih oblika nelegalnog poslovanja, sa ciljem što efikasnije realizacije turističke sezone.

Uoči pojačanog nadzora u ljetnoj turističkoj sezoni, danas je organizovan sastanak u prostorijama Opštine Tivat, kojem su prisustvovali njen predsjednik, Željko Komnenović, direktorica UIP-a, Ana Vujošević i pomoćnik direktorice Darko Rašović.

Iz UIP-a su kazali da se na sastanku govorilo konkretno o nastupajućoj turističkoj sezoni i izazovima koje nosi.

“Naglasak je bio na koordinaciji aktivnosti i zajedničkom radu inspekcijskih službi sa lokalnim vlastima, radi što efikasnijeg sprovođenja plana rada tokom sezone. Inspektori će biti prisutni u pojačanoj mjeri tokom dva mjeseca ovog ljeta u svim primorskim opštinama, zbog čega je i te kako bitan koordinisan rad lokalnih i inspekcijskih službi”, navodi se u saopštenju.

Komnenović je naglasio da su opštinske službe na raspolaganju inspektorima UIP-a radi efikasnijeg djelovanja na terenu i da će u redovnoj komunikaciji i zajedničkim djelovanjem doprinijeti sistemskom uređenju svih elemenata ključnih za uspješnu turističku sezonu.

Govoreći o smještaju inspektora tokom pojačanog nadzora u ljetnoj sezoni, Komnenović je iskazao spremnost da Opština Tivat opredijeli sredstva za finansiranje smještaja za inspektore koji će boraviti u tom gradu.

Vujošević je naglasila da će UIP usmjeriti sve svoje raspoložive resurse u cilju što uspješnije realizacije zacrtanih planova.

“Prisutni su se složili da će zajedničkim koordinisanim aktivnostima omogućiti maksimalno poštovanje zakona i zakonskih normi tokom ljetnjih mjeseci, koje karakteriše ogroman priliv turista i obimnije aktivnosti i promet u svim privrednim granama Crne Gore”, zaključuje se u saopštenju.

