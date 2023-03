Rade na unapređenju vazdušne povezanosti Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo kapitalnih investicija je, u susret turističkoj sezoni, iniciralo aktivnosti kako bi se unaprijedila vazdušna povezanost Crne Gore, saopštio je državni sekretar u tom Vladinom resoru, Admir Šahmanović.

„Tim tragom, ići ćemo na povećanje frekvencije letova Turkish Airlines-a prema Podgorici i Tivtu, a radimo i na uvođenju Pegasusa na naše tržište. To je low cost firma koja će otvoriti mnoge razvojne šanse i povezati nas sa mnogim destinacijama”, kazao je Šahmanović na sjednici Vlade.

On je rekao da, uvažavajući interes nacionalnog avio-prevoznika, moramo imati neki balans između razvoja tuističke i privrede generalno.

“Uvažavajući njihove kapacitete, potencijale i ambicije, moramo imati sluha i za ovu drugu stranu, tako da mislim da možemo od ovih jakih kompanija samo da učimo. Naš nacionalni avio-prevoznik je pokazao spremnost za saradnju”, naveo je Šahmanović.

On je podsjetio da je Turkish Airlines u prošloj godini dovezao 160 hiljada putnika u Crnu Goru. Od toga je 40 hiljada bilo Turaka, a 100 hiljada stranaca.

“Sama ta činjenica govori o potencijalu te saradnje”, zaključio je Šahmanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS