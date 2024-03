Put Jezerine – Lubnice značajan za povezivanje sa sjeverom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Put Jezerine – Lubnice, dug 15 kilometara, i tunel Klisura od 2,8 kilometara, koji su od danas probno otvoreni za saobraćaj, neki su od projekata kojima se sjever povezuje s ostatkom Crne Gore, što je prioritet Vlade, saopštio je premijer Milojko Spajić.

On je danas, sa ministrima saobraćaja i pomorstva i turizma, ekologije, održivog i razvoja sjevera, Filipom Radulovićem i Vladimirom Martinovićem, i direktorom Uprave za saobraćaj, Radomirom Vuksanovićem, prirustovao puštanju u saobraćaj tih infrastrukturnih projekata.

“Veliko je zadovoljstvo da ovaj dugoiščekivani projekat danas puštamo u probni rad. Pristupni putevi lokalni nijesu na zavidnom nivou, međutim, radićemo na tome narednih mjeseci. Najbitnije je da je put od Berana i vasojevićkog kraja prema ostatku Crne Gore, odnosno Podgorici, skraćen 30 do 40 minuta. To je velika i jako bitna vijest za ovaj kraj”, kazao je Spajić, prenosi portal Vijesti.

On je dodao da je infrastrukturno povezivanje sjevera jedna je od najbitnijih tema aktuelne Vlade.

“Svi programi Vlade, uključujući Evropa sad 2, zavise od takvih poteza. Izutetno smo zahvalni i našim prijateljima iz Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD). Jedan veliki projekat koji će otvoriti sjeveroistok Crne Gore za mnogo bolju povezanost je auto-put Mateševo – Andrijevica”, saopštio je Spajić.

Prema riječima Radulovića, otvranje puta od Jezerina do Lubnica i tunela do kraja prošle godine nikada nije bila realna priča.

Radulović je, odgovarajući na novinarsko pitanje da li će izvođači radova snositi psoljedice zbog kašnjenja, kazao da to što su radovi na tom putu mnogo skuplji i mnogo duže trajali nije prihvatljivo za Vladu.

“Kada se ugovori potpisuju s državom, rokovi treba da budu ispoštovani. Recimo, na putu Vrulja – Mijakovići raskinuli smo ugovor sa izvođačem, jer nije mogao da odgovori izazovima. To će biti praksa da se raskidaju ugovori kad izvođači ne mogu da ispoštuju dogovoreno”, poručio je Radulović.

Martinović je saopštio da je u fokusu 44. Vlade razvoj sjevera.

Vlada je, kako je dodao, maksimalno posvećena da se konačno traži balans između sjevera i juga.

On je podsjetio na projekte na sjeveru koji slijede.

“Na tome ćemo istrajati. Očekuje nas mnogo infrastrukturnih projekata u narednom periodu. Ovakvi i slični projekti su bitni za razvoj sjevera i moramo taj dio države otvoriti za investicije. Bez ovakvih projekata nema razvoja sjevera, a kroz ovakve projekte ulivamo sigurnost investitorima i ja se nadam da ćemo time dodatno privući i investitore i turiste, ali i doprinijeti značajno boljem kvalitet života građana”, rekao je Martinović.

Vuksanović je rekao da su se radom Komisije za tehnički prijem radova stekli uslovi da se od inspekcijskih organa dobiju rješenja o probnom radu puta od Jezerina do Lubnica i tunela Klisura.

“Radi se o dionici dugoj 15 kilometara, koju čini tunel dužine 2,8 kilometara. Ovo je izuzetno značajan objekat, koji skraćuje put od Berana do Kolašina za 40 kilometara. S obzirom na to da se radi o probnom radu, saobraćaj nije dozvoljen za teretna i vozila za prevoz opasnih materija. Uložićemo veliki napor da što prije dobijemo upotrebnu dozvolu”, kazao je Vuksanović.

Režim probnog rada podrazumijeva da će saobraćaj biti omogućen svakim danom u periodu od sedam do 18 sati.

