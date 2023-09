Prvo odluka o koncesiji pa o gradnji terminala

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvršni direktor Aerodroma Crne Gore (ACG), Vladan Drašković, saopštio je da se o gradnji novog terminala na aerodromu Podgorica, sa propratnim sadržajima, ne može govoriti prije nego Vlada donese konačnu odluku o tome hoće li zadržati upravljanje nad tim preduzećem.

Vlada, kako je naveo, treba da odluči hoće li se zadržati državno upravljanje nad ovim preduzećem, ili će se vazdušne luke u Tivtu i Podgorici dati u koncesiju.

Gradnju drugog terminala na podgoričkom aerodromu najavio je na sjednici Vlade predsjednik Odbora direktora ACG, Eldin Dobardžić, koji je kazao da Aerodromi planiraju da grade novu terminalnu zgradu na podgoričkom aerodromu, koja bi mogla da košta između 30 i 40 miliona EUR.

Dobardžić je na sjednici Vlade predstavio taj projekat, tražeći od izvršne vlasti “zeleno svjetlo” da državno preduzeće krene sa realizacijom projekta, a nije se izjasnio da li je to jedinstven stav kompletnog menadžmenta ove firme. Nije pominjao ni tender za koncesiju koji je još aktuelan.

Vijesti su, povodom nastupa Dobardžića na sjednici Vlade, tražile stav od Draškovića, koji je kazao da postoji Strateški plan razvoja ACG koji je u martu ove godine napravio izvršni menadžment kompanije.

On je, međutim, naglasio da je preduslov za eventualnu realizacju tog plana konačno donošenje odluke vlasnka aerodroma – države, da li će ih zadržati pod svojim upravljanjem kroz državno preduzeće, za što se zalaže Drašković, ili će vazdušne luke dati u koncesiju.

“Strateški plan sadrži prikaz razvojnih potreba oba aerodroma. Dugogodišnja stagnacija u razvoju prije ili kasnije proizvešće i zastoje u funkcionisanju, a tada se izbori svode na improvizaciju. Svaka inicijativa koja skreće pažnju na ove okolnosti je dobra, a sistematična fazna realizacija uz podrazumijevane obavezne elemente je moguća nakon što se vlasnik nedvosmisleno opredijeli po pitanju budućeg upravljačkog modela”, kazao je Drašković Vijestima.

Dokument nazvan Strateški poslovni plan – postojeće stanje i dinamički prikaz puta ka projektovanom cilju, koji je u martu napravio Draškovićev tim, i o kome su Vijesti ranije pisale, pokazuje da ACG mogu biti uspješna i porofitabilna firma koja može sama da obezbijedi sopstveni razvoj u skladu sa potrebama države, te da u narednih sedam godina ACG mogu da ostvare dobit u ukupnom iznosu većem od 120 miliona uz istovremenu investiciju od 138,4 miliona u razvoj aerodroma.

Taj dokument je u martu predat Odboru direktora ACG, kabinetu premijera Dritana Abazovića i Ministarstvu kapitalnih investicija koje vodi Ervin Ibrahimović.

Abazovićeva Vlada do danas nije donijela odluku što će uraditi sa koncesionim postupkom za aerodrome, koji je prije skoro pet godina pokrenula tadašnja DPS-om predvođena Vlada premijera Duška Markovića.

Ona je završila pretkvalifikaciju zainteresovanih ponuđača, te u januaru 2020. došla do faze kada su tri ponuđača koja su ušla u uži izbor – Aeroports de Paris i TAV, Incheon Airports i Corporasion America Airports, trebali da predaju konačne ponude.

To je osujetila pandemija koronavirusa od kada proces davanja aerodroma u koncesiju “visi”, jer vlade premijera Zdravka Krivokapića, odnosno Dritana Abazovića, od kraja 2020. do danas, još nijesu odlučile što će da rade u vezi sa načinom na koji će se dalje razvijati i eksploatisati crnogorski aerodromi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS