Prvi ovogodišnji buking u gradskoj luci Škver

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Tokom zime u gradskoj luci Škver na vezu su uglavnom plovila domaćih klijenata, a rezervacije za nautičku sezonu počinju polovinom februara.

Ove godine prve rezervacije su već stigle.

Kako je kazao direktor Agencije za gazdovanje gradskom lukom, Božo Ukropina, prije pandemije korone nije bio slučaj da rezervacije stignu u januaru, prenosi portal RTHN.

“Prve rezervacije dolazile bi oko 10. ili 15. februara, pa onda onda tokom marta ide jači buking za sezonu, ali prije dva dana smo imali najavu, a jutros nam je potvrđen dolazak 11 jedrilica iz Bugarske 3. juna. To je za nas vijest koja ohrabruje i nadamo se da će taj trend krenuti tim putem, da ćemo imati bolju godinu nego prethodne”, rekao je Ukropina.

Kako je objasnio, pojavom korone, pa ratom Ukrajne i Rusije, dešava se manjak sa tog ruskog tržišta, a tokom korone su bili zatvoreni dvije godine, tako da te posljedice još traju.

Pored toga što je rezervacija prvi put stigla u januaru, prvi put dolazi i sa bugarskog tržišta, a riječ je o novoj agenciji.

“Nikada sa tog tržišta nijesmo imali plovila, što je dobro. Sa dvije agencije iz Hrvatske smo sklopili ugovore, za ovaj dio Mediterana. Očekujemo da ćemo i tu imati dolazaka. Moram da kažem da se dobro pokazalo što smo sa firmom iz Francuske Nevil iz Nice sklopili ugovor prije korone, oni nas nijesu napuštali svo ovo vrijeme. Takođe, očekujemo da i Poljaci, sa kojima godinama sarađujemo, ove godine dođu u punom kapacitetu. Vidjećećmo kako će se u praksi to pokazati, ali nadamo se boljem, a ima naznaka da bi se to poglo dogodit”, saopštio je Ukropina.

U gradskoj luci za narednu sezonu priželjkuju klijente sa tržišta Engleske i Belgije, ali svaki iskorak, poput najavljene saradnje sa agencijom iz Bugarske, Ukropina ocjenjuje kao dobar.

“Imamo mali broj vozova, da ne pričamo o nečemu drugom što svi znaju, nijesmo niti prava marina, ni mala luka, ali ovo čime gazdujemo nekada je pokazivalo da ostvaruje rezultate koji su bili iznad mjere. Sada bismo voljeli da dođemo na neku normalu. Duga je godina, očekujemo da će se ove godine rješavati pitanje statusa. Nadamo se da će Vlada koja je skoro formirana imati više sluha od prethodnih, pa da ćemo i mi disati punim plućima u smislu zaposlenja, ulaganja i svega što je neophodno”, saopštio je Ukropina.

Agencija je tokom prošle godine uspjela da se finansira iz sopstvenih prihoda, uz pomoć lokalne uprave u iznosu od oko 18 hiljada EUR.

Sanirani su u maju pristanište i rasvjeta. Od tada, kako navodi Ukropina, sami se finansiraju, a želja je nabavka malog plovila, ali su to sve relativno mali pomaci u odnosu na kapacitet i potencijal gradske luke na Škveru.

