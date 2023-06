Prvi korak ka pozicioniranju Bara kao gejming destinacije

Bar, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija Bar, u saradnji sa Savezom elektronskih sportova Crne Gore i NVO 4Future, u petak prvi put organizuje panel diskusiju na temu Gejming i elektronski sportovi: Pokretači turizma i ekonomskog razvoja.

Panel diskusija će se održati u press sali SC Topolica, u 12 sati.

„Na radionici ćemo istražiti kako gejming i elektronski sportovi mogu oblikovati turističku industriju i doprinjeti ekonomskom razvoju Bara“, navodi se u saopštenju.

Uz podršku panelista, Radovana Vojinovića, Filipa Šoća, Mie Kraljević-Ćalasan, Ajle Jadarić, Violete Žudić i Maxima Mezdrikova, diskusija će baciti svjetlo na potencijal gejminga u vidu unapređenja lokalne turističke ponude i podsticanja ekonomskog rasta.

Iz TO Bar su rekli da je gejming turizam rastući fenomen koji značajno utiče na turističku industriju. Globalna turistička scena prolazi kroz izuzetnu transformaciju pod uticajem ovog trenda koji privlači pažnju miliona putnika širom svijeta.

„Ovaj dinamični vid turizma podrazumjeva da putnici istražuju destinaciju i učestvuju u gejming događajima, konvencijama i turnirima“, dodaje se u saopštenju.

TO Bar prepoznaje značaj ovog rastućeg trenda i u budućnosti će nastojati da podrži i organizuje što više događaja koji okupljaju ljubitelje elektronskih sportova.

„Ovo je samo prvi korak ka pozicioniranju Bara kao prepoznatljive gejming destinacije“, zaključuje se u saopštenju.

